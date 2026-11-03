La società del Sunderland estende il contratto dell'attaccante olandese: accordo fino al 2031
Sunderland, dopo il derby: l'anziana tifosa dà appuntamento "fuori" ai rivali Magpies...
Il Sunderland blinda uno dei protagonisti del proprio reparto offensivo. Brian Brobbey, recentemente autore di una splendida tripletta, seppur poco utile ai fini del risultato finale durante la sconfitta per 5-3 contro il Manchester City, ha firmato proprio in queste ore il suo rinnovo di contratto con i Black Cats. Nonostante il Sunderland navighi in una situazione particolarmente drammatica in Premier League, essendo ultima a quota 5 punti e con anche l'impegno in Europa League a risucchiare ulteriori energie, l'estensione contrattuale del centravanti olandese rappresenta un tassello importante per la continuità e la costruzione del futuro del club.
Il comunicato del Sunderland: accordo con Brobbey fino al 2031Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, il Sunderland ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Brian Brobbey, scrivendo: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare che Brian Brobbey ha firmato un nuovo contratto a lungo termine, legando il proprio futuro al Club fino al 2031. Da quando è arrivato ai 'Black Cats' dall'Ajax nell'estate del 2025, il nazionale olandese si è imposto come un elemento fondamentale del reparto offensivo del Sunderland, apportando alla squadra potenza, velocità e una costante pericolosità in attacco".
All'interno della nota, il club inglese ha aggiunto: "Il ventiquattrenne ha già regalato diversi momenti memorabili con la maglia biancorossa, tra cui una straordinaria tripletta contro il Manchester City all'Etihad Stadium, lo scorso settembre. Grazie a questi tre gol, è diventato il primo giocatore del Sunderland a realizzare una tripletta in Premier League dai tempi di Jermain Defoe nel 2016, confermando le sue qualità sul palcoscenico più prestigioso. Legatosi al Club a lungo termine, l'olandese giocherà un ruolo chiave nelle ambizioni del Sunderland, impegnato in questa stagione sia nelle competizioni nazionali che in quelle europee".
Le parole dell'attaccante: "Un onore e un privilegio"Ai microfoni del canale ufficiale del Sunderland, sono arrivate anche le prime parole dell'attaccante olandese dopo l'annuncio del rinnovo di contratto con i Black Cats: "Sono davvero felice per la fiducia che il Club ha riposto in me. Fin dal mio arrivo, ho percepito una grande ambizione; voglio continuare a crescere e a migliorare come giocatore. Rappresentare il Sunderland in Premier League è per me un onore e un privilegio. Aver contribuito a portare questo Club nelle competizioni europee è un traguardo di cui vado incredibilmente fiero; un successo che rimarrà per sempre nella storia del Club".
Infine, Brian Brobbey ha chiuso l'intervista dichiarando: "So di poter diventare una versione ancora migliore di me stesso, ed è proprio questo che mi motiva ogni giorno. Voglio segnare gol, aiutare la squadra e regalare ai nostri tifosi qualcosa di cui possano andare orgogliosi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA