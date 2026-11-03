Il Sunderland blinda uno dei protagonisti del proprio reparto offensivo. Brian Brobbey, recentemente autore di una splendida tripletta, seppur poco utile ai fini del risultato finale durante la sconfitta per 5-3 contro il Manchester City, ha firmato proprio in queste ore il suo rinnovo di contratto con i Black Cats. Nonostante il Sunderland navighi in una situazione particolarmente drammatica in Premier League, essendo ultima a quota 5 punti e con anche l'impegno in Europa League a risucchiare ulteriori energie, l'estensione contrattuale del centravanti olandese rappresenta un tassello importante per la continuità e la costruzione del futuro del club.

Il comunicato del Sunderland: accordo con Brobbey fino al 2031

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, ilha ufficializzato il rinnovo di contratto di, scrivendo: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare cheha firmato un nuovo contratto a lungo termine, legando il proprio futuro al Club. Da quando è arrivato ai 'Black Cats' dall'Ajax nell'estate del 2025, il nazionale olandese si è imposto come un elemento fondamentale del reparto offensivo del, apportando alla squadra potenza, velocità e una costante pericolosità in attacco".

All'interno della nota, il club inglese ha aggiunto: "Il ventiquattrenne ha già regalato diversi momenti memorabili con la maglia biancorossa, tra cui una straordinaria tripletta contro il Manchester City all'Etihad Stadium, lo scorso settembre. Grazie a questi tre gol, è diventato il primo giocatore del Sunderland a realizzare una tripletta in Premier League dai tempi di Jermain Defoe nel 2016, confermando le sue qualità sul palcoscenico più prestigioso. Legatosi al Club a lungo termine, l'olandese giocherà un ruolo chiave nelle ambizioni del Sunderland, impegnato in questa stagione sia nelle competizioni nazionali che in quelle europee".

Le parole dell'attaccante: "Un onore e un privilegio"

Ai microfoni del canale ufficiale del, sono arrivate anche le prime parole dell'attaccante olandese dopo l'annuncio del rinnovo di contratto con i Black Cats: "Sono davvero. Fin dal mio arrivo, ho percepito una grande ambizione; voglio continuare a crescere e a migliorare come giocatore. Rappresentare ilin Premier League è per me un onore e un privilegio. Aver contribuito a portare questo Club nelle competizioni europee è un traguardo di cui vado incredibilmente fiero; un successo che rimarrà per sempre nella storia del Club".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Brian Brobbey, del Sunderland, festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Sunderland, disputata all'Etihad Stadium il 20 settembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Infine, Brian Brobbey ha chiuso l'intervista dichiarando: "So di poter diventare una versione ancora migliore di me stesso, ed è proprio questo che mi motiva ogni giorno. Voglio segnare gol, aiutare la squadra e regalare ai nostri tifosi qualcosa di cui possano andare orgogliosi".