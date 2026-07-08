Due penalty parati nella lotteria decisiva e una prestazione di altissimo livello: Gregor Kobel mette i guantoni sulla qualificazione ai quarti della Svizzera
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La Svizzera festeggia uno storico approdo ai quarti di finale del Mondiale grazie ai guantoni di Gregor Kobel, autentico protagonista del successo contro la Colombia. Il portiere del Borussia Dortmund è stato decisivo nella serie dei calci di rigore, ma per il commissario tecnico Murat Yakin il suo valore va ben oltre le due parate dal dischetto.
Yakin: "Kobel è sempre pronto per la Svizzera"Al termine della sfida, il ct elvetico ha voluto sottolineare tutto ciò che il numero uno della Svizzera offre ai compagni, ben prima dell'epilogo dagli undici metri: "È proprio per questo che Kobel è speciale. La gente ricorda solo i rigori parati, mentre io ricordo tutto quello che è successo prima. Il suo posizionamento, la comunicazione, la calma che trasmette ai difensori. Gregor non aspetta i rigori per diventare importante, trascorre novanta minuti assicurandosi che i compagni si sentano sicuri, poi, quando arriva il momento più importante, è già mentalmente preparato".
Parole che raccontano perfettamente il peso specifico del portiere svizzero, protagonista anche sotto il profilo caratteriale. Yakin ha poi aggiunto: "Parare due rigori in una serie di tiri dal dischetto ai Mondiali è straordinario, ma per chi come noi lavora con lui ogni giorno, non è per niente una sorpresa. È lo standard che si è imposto".
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Dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, Kobel ha mantenuto sangue freddo nella serie finale, neutralizzando due conclusioni e permettendo alla Svizzera di imporsi con il risultato finale di 4-3. Nemmeno l'errore del compagno Akanji si è insinuato nei nervi e nella concentrazione del portiere, che ha invece risposto presente nel momento di maggiore pressione, confermando l'uomo partita. La Svizzera festeggia una vittoria storica e lo fa grazie al proprio numero uno, mentre la sfida ai quarti sarà contro l'Argentina di Messi.
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