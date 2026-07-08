La Svizzera festeggia uno storico approdo ai quarti di finale del Mondiale grazie ai guantoni di Gregor Kobel, autentico protagonista del successo contro la Colombia. Il portiere del Borussia Dortmund è stato decisivo nella serie dei calci di rigore, ma per il commissario tecnico Murat Yakin il suo valore va ben oltre le due parate dal dischetto.

Yakin: "Kobel è sempre pronto per la Svizzera"

Al termine della sfida, il ct elvetico ha voluto sottolineare tutto ciò che il numero uno dellaoffre ai compagni, ben prima dell'epilogo dagli undici metri: "È proprio per questo cheè speciale. La gente ricorda solo i rigori parati, mentre io ricordo tutto quello che è successo prima. Il suo posizionamento, la comunicazione, la calma che trasmette ai difensori. Gregor non aspetta i rigori per diventare importante, trascorre novanta minuti assicurandosi che i compagni si sentano sicuri, poi, quando arriva il momento più importante, è già mentalmente preparato".

SAN GALLO, SVIZZERA - 31 MAGGIO: Murat Yakin, capo allenatore della Svizzera, parla ai media prima dell'amichevole internazionale tra Svizzera e Giordania al Kybunpark il 31 maggio 2026 a San Gallo, Svizzera. (Foto di Sona Maleterova/Getty Images)

Parole che raccontano perfettamente il peso specifico del portiere svizzero, protagonista anche sotto il profilo caratteriale. Yakin ha poi aggiunto: "Parare due rigori in una serie di tiri dal dischetto ai Mondiali è straordinario, ma per chi come noi lavora con lui ogni giorno, non è per niente una sorpresa. È lo standard che si è imposto".

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Dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari e supplementari,ha mantenuto sangue freddo nella serie finale, neutralizzando due conclusioni e permettendo alladi imporsi con il risultato finale di 4-3. Nemmeno l'errore del compagnosi è insinuato nei nervi e nella concentrazione del portiere, che ha invece risposto presente nel momento di maggiore pressione, confermando l'uomo partita. La Svizzera festeggia una vittoria storica e lo fa grazie al proprio numero uno, mentre la sfida ai quarti sarà controdi