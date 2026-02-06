Il Manchester United dopo anni di mercati costosi e risultati non all'altezza, ha deciso di invertire la rotta e puntare sui talenti da costruire in casa. E, per farlo, vuole partire dai figli di due star del club, Wayne Rooney e Michael Carrick.

Francesco Di Chio 6 febbraio - 11:33

Il Manchester United ha intenzione di blindare i figli di due leggende del club. I Red Devils infatti hanno pronte sul tavolo due offerte per i giovanissimi figli di Wayne Rooney e di Michael Carrick.

Casa Rooney — Portare dietro la maglia un cognome così importante è una responsabilità, ma i dirigenti del Manchester United credono che il talento possa essere tramandato. I Red Devils infatti hanno intenzione di blindare Kai Rooney, figlio sedicenne dell'ex stella del club. Il giovane attaccante mancino, cresciuto nel vivaio, sta impressionando per la rapida e costante crescita che sta mostrando. Oltre a giocare nelle giovanili, Kai sta completando anche il suo percorso di studi con l'Academy, e per questo motivo - riporta il Sun - il club vorrebbe formalizzare una borsa di studio con un contratto che dovrebbe aggirarsi attorno alle 50.000 sterline, una cifra molto importante per un ragazzo di quest'età. Il segnale è chiaro, la società crede in lui e nel suo futuro.

Da Rooney a Carrick, riflettori puntati sul figlio Jacey — Oltre al figlio di Wayne Rooney, la società ha selezionato un gruppo di 14 giovani da attenzionare. E in questo gruppo, c'è anche un altro figlio d'arte. Si tratta infatti di Jacey Carrick, figlio del neo allenatore dello United. L'aria di Manchester fa bene ai Carrick, e i Carrick fanno bene al Manchester, visto anche il momento super positivo che sta vivendo il club da quando papà Michael siede sulla panchina dell'Old Trafford. L'ex centrocampista infatti, dal suo arrivo, ha ottenuto 3 vittorie consecutive (anche contro avversari importanti) ed ora, grazie al figlio, ha un motivo in più per sorridere. Visione del club chiara quindi, dopo anni di tante spese pazze (e spesso sbagliate), l'obiettivo ora è di far crescere il talento dentro le mura di casa.