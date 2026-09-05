Il Betis, però, ha vinto in casa contro il Real Madrid grazi al gol dell'irlandese Parrott nel finale.

Federico Iezzi
Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27

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Diego Llorente giocatore del Betis ed ex anche della Roma, ha subito un brutto infortunio durante la partita contro il Real Madrid allo stadio la Cartuja. Il difensore, infatti, si è scontrato con il suo compagno, Roca, ed è dovuto uscire dal campo.

Brutto infortunio per Llorente: si è fratturato il naso

Bella e importante vittoria per il Betis. La squadra di Manuel Pellegrini, infatti, si impone per 1-0 in casa contro il favorito Real Madrid di Mourinho. L'unico gol, che decide la partita, arriva nel finale, all'81° minuto, e lo firma il centravanti irlandese Parrott. Non tutto, però, va per il verso giusto in casa Verdiblancos. Dopo appena dieci minuti di gioco, infatti, si è infortunato ed è dovuto uscire dal campo il difensore Diego Llorente.
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Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
SEVILLE, SPAIN - APRIL 24: Manuel Pellegrini, Head Coach of Real Betis, looks on during the LaLiga EA Sports match between Real Betis Balompie and Real Madrid CF at Estadio La Cartuja on April 24, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Il classe 1993, infatti, ha subito uno scontro ed è caduto a terra. Ma non contro un avversario: ha colpito un suo compagno, Roca. Nel tentativo di recuperare palla i due giocatori del Betis hanno sbagliato il tempo e si sono scontrati violentemente, testa contro testa. Sono tutti e due caduti sul terreno di gioco e tutti e due hanno avuto bisogno delle cure mediche, ma Roca si è ripreso rapidamente. Llorente, invece, non è stato in grado di proseguire la partita ed è dovuto uscire dal campo, mentre Pellegrini chiamava la sostituzione. Il difensore è riuscito ad uscire sulle sue gambe, seppur con l'aiuto di Marc Bartra, ma aveva una profonda ferita alla testa, sanguinava ed era molto stordito.

Il club non ha confermato l'entità dell'infortunio e non si conoscono, quindi, neanche i tempi di recupero. Sembra probabile, però, che abbia subito una frattura alle ossa nasali e che potrebbe rimanere fuori dal campo per diverse settimane. Quanto sappiamo, lo ha detto il tecnico nella conferenza postpartita: "Diego Llorente ha subito un colpo che gli ha fratturato il naso. Vedremo per bene di cosa si tratta e quanto ci vorrà prima che possa tornare a giocare".

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