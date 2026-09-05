Il Betis, però, ha vinto in casa contro il Real Madrid grazi al gol dell'irlandese Parrott nel finale.
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Diego Llorente giocatore del Betis ed ex anche della Roma, ha subito un brutto infortunio durante la partita contro il Real Madrid allo stadio la Cartuja. Il difensore, infatti, si è scontrato con il suo compagno, Roca, ed è dovuto uscire dal campo.
Brutto infortunio per Llorente: si è fratturato il nasoBella e importante vittoria per il Betis. La squadra di Manuel Pellegrini, infatti, si impone per 1-0 in casa contro il favorito Real Madrid di Mourinho. L'unico gol, che decide la partita, arriva nel finale, all'81° minuto, e lo firma il centravanti irlandese Parrott. Non tutto, però, va per il verso giusto in casa Verdiblancos. Dopo appena dieci minuti di gioco, infatti, si è infortunato ed è dovuto uscire dal campo il difensore Diego Llorente.
Il classe 1993, infatti, ha subito uno scontro ed è caduto a terra. Ma non contro un avversario: ha colpito un suo compagno, Roca. Nel tentativo di recuperare palla i due giocatori del Betis hanno sbagliato il tempo e si sono scontrati violentemente, testa contro testa. Sono tutti e due caduti sul terreno di gioco e tutti e due hanno avuto bisogno delle cure mediche, ma Roca si è ripreso rapidamente. Llorente, invece, non è stato in grado di proseguire la partita ed è dovuto uscire dal campo, mentre Pellegrini chiamava la sostituzione. Il difensore è riuscito ad uscire sulle sue gambe, seppur con l'aiuto di Marc Bartra, ma aveva una profonda ferita alla testa, sanguinava ed era molto stordito.
Piel de gallina la sangre de Diego Llorente. Si alguien no merecía tener una fractura así, es este pedazo de gladiador.— Jonay Amaro (@AmaroJonay) September 4, 2026
Después de aquella lesión de gravedad que le tuvo mucho tiempo fuera, era clave tenerle al 100% para el inicio de la UCL. Contratiempo #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/DxL2FGP5Vj
Il club non ha confermato l'entità dell'infortunio e non si conoscono, quindi, neanche i tempi di recupero. Sembra probabile, però, che abbia subito una frattura alle ossa nasali e che potrebbe rimanere fuori dal campo per diverse settimane. Quanto sappiamo, lo ha detto il tecnico nella conferenza postpartita: "Diego Llorente ha subito un colpo che gli ha fratturato il naso. Vedremo per bene di cosa si tratta e quanto ci vorrà prima che possa tornare a giocare".
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