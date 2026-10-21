In una lunga intervista concessa ai microfoni di The Athletic, l'ex allenatore del Manchester United Erik ten Hag è tornato a parlare della sua esperienza ad Old Trafford, ripercorrendo in particolare il momento complicato che sta vivendo Alejandro Garnacho e svelando un retroscena di mercato legato al suo breve passaggio sulla panchina del Bayer Leverkusen.

La gestione di Garnacho e il possibile colpo di mercato

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Ten Hag, come si gestisce il talento?

Lanciato nel grande calcio proprio danel 2022 e protagonista della vittoria della FA Cup 2024 contro il Manchester City, Garnacho si trova oggi in una fase complicata della carriera: dopo il trasferimentonell'estate 2025 e il successivo prestito all'Aston Villa, l'esterno sta trovando pochissimo spazio sotto la guida di Unai Emery. L'ex tecnico delloha rivelato di aver tentato di ingaggiare l'argentino durante la sua breve parentesi al Bayer Leverkusen. "Mi dispiace per dove si trova ora. Gli dissi: 'Vieni al Leverkusen'. Ma per fortuna non lo fece. Voleva rimanere in Inghilterra. Lo capisco, è il campionato migliore, quindi rifiutò", ha spiegato, parlando della trattativa sfumata prima che il giocatore firmasse con i Blues.Parlando proprio di, l'allenatore olandese ha sottolineato quanto il fattore psicologico e la guida tecnica siano determinanti per far rendimento ai massimi livelli: "È un personaggio, bisogna saperlo gestire, ma ho instaurato un forte legame con lui", ha dichiarato, addentrandosi nei dettagli della personalità del giocatore. "Ha bisogno di un allenatore che gli dia fiducia, che gli dia amore. Ha bisogno di amore, sicuramente. Ma è un giocatore straordinario. La cosa speciale di lui è che può correre tutto il giorno, ad alto volume e ad altissima velocità, per tutta la partita, avanti e indietro".