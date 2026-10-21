Lanciato proprio da Ten Hag nel 2022, Garnacho si trova oggi in una fase complicata della carriera: pochi minuti con l'Aston Villa di Emery
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In una lunga intervista concessa ai microfoni di The Athletic, l'ex allenatore del Manchester United Erik ten Hag è tornato a parlare della sua esperienza ad Old Trafford, ripercorrendo in particolare il momento complicato che sta vivendo Alejandro Garnacho e svelando un retroscena di mercato legato al suo breve passaggio sulla panchina del Bayer Leverkusen.
La gestione di Garnacho e il possibile colpo di mercatoLanciato nel grande calcio proprio da Ten Hag nel 2022 e protagonista della vittoria della FA Cup 2024 contro il Manchester City, Garnacho si trova oggi in una fase complicata della carriera: dopo il trasferimento al Chelsea per 40 milioni di sterline nell'estate 2025 e il successivo prestito all'Aston Villa, l'esterno sta trovando pochissimo spazio sotto la guida di Unai Emery. L'ex tecnico dello United ha rivelato di aver tentato di ingaggiare l'argentino durante la sua breve parentesi al Bayer Leverkusen. "Mi dispiace per dove si trova ora. Gli dissi: 'Vieni al Leverkusen'. Ma per fortuna non lo fece. Voleva rimanere in Inghilterra. Lo capisco, è il campionato migliore, quindi rifiutò", ha spiegato Ten Hag, parlando della trattativa sfumata prima che il giocatore firmasse con i Blues.
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Ten Hag, come si gestisce il talento?Parlando proprio di Garnacho, l'allenatore olandese ha sottolineato quanto il fattore psicologico e la guida tecnica siano determinanti per far rendimento ai massimi livelli: "È un personaggio, bisogna saperlo gestire, ma ho instaurato un forte legame con lui", ha dichiarato Ten Hag, addentrandosi nei dettagli della personalità del giocatore. "Ha bisogno di un allenatore che gli dia fiducia, che gli dia amore. Ha bisogno di amore, sicuramente. Ma è un giocatore straordinario. La cosa speciale di lui è che può correre tutto il giorno, ad alto volume e ad altissima velocità, per tutta la partita, avanti e indietro".
Ten Hag ha poi rimarcato le lacune tattiche su cui l'argentino deve ancora lavorare per compiere il definitivo salto di qualità: "A volte non è concentrato sulla fase difensiva. Quindi, a livello mentale, bisogna assicurarsi che rimanga concentrato e disciplinato e che svolga il suo compito in ogni transizione. In fase offensiva può fare cose incredibili, dribblando e finalizzando, anche se a volte è un po' egoista e bisogna trovare un equilibrio".
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