Filippo Montoli 5 febbraio - 17:03

Marc-André Ter Stegen dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. L'infortunio al tendine della coscia sinistra si è rivelato molto grave. Il tedesco dovrà così saltare la parte restante della stagione ed è a rischio per i Mondiali. Passato al Girona nel mercato invernale, il portiere voleva riguadagnare spazio nelle gerarchie della Nazionale. Il nuovo problema arriva come un fulmine a ciel sereno. Ter Stegen ha voluto raccontare sui social come sta vivendo questo periodo.

Ter Stegen: "Ho deciso di operarmi. Sarò fuori qualche mese ma tornerò" — Dal settembre del 2024, la carriera di Ter Stegen ha preso una piega negativa. Se dal punto di vista delle prestazioni c'è poco da dire, è da quello degli infortuni che tutto è cambiato. Prima una lesione al tendine rotuleo e poi un infortunio alla schiena hanno costretto il portiere a saltare 72 partite totali tra club e Nazionale. Al Barcellona il lungo stop gli è costato il posto, preso da Joan Garcia. Con la Germania, invece, è Baumann ad averlo sorpassato.

Per riprendere in mano la sua carriera, Ter Stegen ha scelto Girona questo inverno. La sfortuna, però, non sembra volerlo abbandonare. Solo alla seconda partita ha subito un grave infortunio che ha già messo fine alla sua stagione. Dovrà operarsi e i tempi di recupero vanno oltre i quattro mesi. Anche il Mondiale, ovviamente, è a rischio. L'estremo difensore tedesco ha deciso quindi di raccontare tramite i social come sta vivendo questo periodo molto difficile.

"La maggior parte di voi non mi conosce a livello personale. Sono una persona positiva. Ho sempre avuto questa mentalità in tutte le sfide che ho affrontato, ma questa volta è particolarmente dura. Lo scorso fine settimana è successo il peggio: mi sono infortunato durante la partita". Dopo aver sottolineato l'entusiasmo con cui aveva cominciato questa nuova esperienza al Girona e aver ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino, ha concluso dicendo: "Come sportivi, la gioia più grande è giocare e allenarsi, ma ora devo mettere tutto da parte per qualche mese dato che ho deciso di operarmi. Tornerò".