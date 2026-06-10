Al termine dell'amichevole tra Argentina e Islanda, Lionel Messi ritrova Daniel Gudjohnsen, figlio del suo ex compagno Eidur

Francesco Intorre
Argentina Messi

La Bombonera intona il suo nome, Messi si commuove: è l'ultima partita con l'Argentina in casa?

L'Argentina è scesa in campo contro l'Islanda per l'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale che vede l'Albiceleste presentarsi ai nastri di partenza con il titolo di campione in carica. Lionel Messi è entrato sul terreno di gioco soltanto nel secondo tempo, ma grazie a un'imbucata clamorosa delle sue per Lautaro Martinez ha deciso l'esito del match. A fine partita, durante i classici saluti e gli scambi di maglia tra i protagonisti delle due selezioni, il fuoriclasse argentino si è intrattenuto in una lunga e fitta conversazione con Daniel Gudjohnsen. Il giovane calciatore della Nazionale islandese è infatti il figlio di Eidur Gudjohnsen, che in passato ha condiviso lo spogliatoio del Barcellona proprio insieme alla Pulce.

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La sorpresa di Messi e la domanda inaspettata

L'incontro ravvicinato ha regalato un momento di autentica e sincera meraviglia per il capitano dell'Argentina, colto del tutto alla sprovvista dall'iniziativa del suo giovane interlocutore. Il ragazzo, oggi diventato un atleta professionista a tutti gli effetti, ha rotto il ghiaccio ponendogli un quesito a bruciapelo che ha riavvolto il nastro dei ricordi. Lo stesso Messi ha confessato in seguito le sensazioni vissute in quegli istanti sul prato verde: "Mi ha detto 'ti ricordi chi sono?'. La verità è che la cosa mi ha sorpreso molto. Poi mi ha spiegato che era il figlio di Gudjohnsen".

Messi Gudjohnesn
BARCELLONA, SPAGNA - 21 MAGGIO: Lionel Messi (a destra) del Barcellona si prende una pausa affiancato dal compagno di squadra Eidur Gudjohnsen durante una sessione di allenamento dell'FC Barcelona in vista della finale di UEFA Champions League della prossima settimana allo stadio Camp Nou il 21 maggio 2009 a Barcellona, Spagna. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

Il ricordo affettuoso degli allenamenti

Superato l'iniziale momento di sbalordimento nel vederlo cresciuto e con la maglia della propria Nazionale addosso, l'otto volte Pallone d'Oro ha ricollegato i fili della memoria, tornando con la mente a quelle storiche sessioni in Catalogna di metà anni duemila.

Messi ha così rievocato con grande affetto i vecchi tempi in cui Daniel frequentava le strutture del club blaugrana al seguito del papà Eidur: "Mi ricordo perfettamente di averlo incrociato insieme al padre in qualche sessione di allenamento a Barcellona, ma all'epoca era davvero piccolino". Un incrocio generazionale bellissimo che testimonia la straordinaria longevità della carriera del fenomeno di Rosario.

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