Al termine dell'amichevole tra Argentina e Islanda, Lionel Messi ritrova Daniel Gudjohnsen, figlio del suo ex compagno Eidur
La Bombonera intona il suo nome, Messi si commuove: è l'ultima partita con l'Argentina in casa?
L'Argentina è scesa in campo contro l'Islanda per l'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale che vede l'Albiceleste presentarsi ai nastri di partenza con il titolo di campione in carica. Lionel Messi è entrato sul terreno di gioco soltanto nel secondo tempo, ma grazie a un'imbucata clamorosa delle sue per Lautaro Martinez ha deciso l'esito del match. A fine partita, durante i classici saluti e gli scambi di maglia tra i protagonisti delle due selezioni, il fuoriclasse argentino si è intrattenuto in una lunga e fitta conversazione con Daniel Gudjohnsen. Il giovane calciatore della Nazionale islandese è infatti il figlio di Eidur Gudjohnsen, che in passato ha condiviso lo spogliatoio del Barcellona proprio insieme alla Pulce.
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La sorpresa di Messi e la domanda inaspettataL'incontro ravvicinato ha regalato un momento di autentica e sincera meraviglia per il capitano dell'Argentina, colto del tutto alla sprovvista dall'iniziativa del suo giovane interlocutore. Il ragazzo, oggi diventato un atleta professionista a tutti gli effetti, ha rotto il ghiaccio ponendogli un quesito a bruciapelo che ha riavvolto il nastro dei ricordi. Lo stesso Messi ha confessato in seguito le sensazioni vissute in quegli istanti sul prato verde: "Mi ha detto 'ti ricordi chi sono?'. La verità è che la cosa mi ha sorpreso molto. Poi mi ha spiegato che era il figlio di Gudjohnsen".
Il ricordo affettuoso degli allenamentiSuperato l'iniziale momento di sbalordimento nel vederlo cresciuto e con la maglia della propria Nazionale addosso, l'otto volte Pallone d'Oro ha ricollegato i fili della memoria, tornando con la mente a quelle storiche sessioni in Catalogna di metà anni duemila.
😮 La sorpresa de Leo Messi al enterarse que jugó contra 𝐞𝐥 𝐡𝐢𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐞𝐱𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐞𝐫𝐨 Eiður Gudjohnsen.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u3KaT0nlj1— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 10, 2026
Messi ha così rievocato con grande affetto i vecchi tempi in cui Daniel frequentava le strutture del club blaugrana al seguito del papà Eidur: "Mi ricordo perfettamente di averlo incrociato insieme al padre in qualche sessione di allenamento a Barcellona, ma all'epoca era davvero piccolino". Un incrocio generazionale bellissimo che testimonia la straordinaria longevità della carriera del fenomeno di Rosario.
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