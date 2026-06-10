L'Argentina è scesa in campo contro l'Islanda per l'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale che vede l'Albiceleste presentarsi ai nastri di partenza con il titolo di campione in carica. Lionel Messi è entrato sul terreno di gioco soltanto nel secondo tempo, ma grazie a un'imbucata clamorosa delle sue per Lautaro Martinez ha deciso l'esito del match. A fine partita, durante i classici saluti e gli scambi di maglia tra i protagonisti delle due selezioni, il fuoriclasse argentino si è intrattenuto in una lunga e fitta conversazione con Daniel Gudjohnsen. Il giovane calciatore della Nazionale islandese è infatti il figlio di Eidur Gudjohnsen, che in passato ha condiviso lo spogliatoio del Barcellona proprio insieme alla Pulce.

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La sorpresa di Messi e la domanda inaspettata

L'incontro ravvicinato ha regalato un momento di autentica e sinceraper il capitano, colto del tutto alla sprovvista dall'iniziativa del suo giovane interlocutore. Il ragazzo, oggi diventato un atleta professionista a tutti gli effetti, ha rotto il ghiaccio ponendogli un quesito a bruciapelo che ha riavvolto il nastro dei. Lo stessoha confessato in seguito le sensazioni vissute in quegli istanti sul prato verde: "Mi ha detto 'ti ricordi chi sono?'. La verità è che la cosa mi ha sorpreso molto. Poi mi ha spiegato che era il figlio di Gudjohnsen".

BARCELLONA, SPAGNA - 21 MAGGIO: Lionel Messi (a destra) del Barcellona si prende una pausa affiancato dal compagno di squadra Eidur Gudjohnsen durante una sessione di allenamento dell'FC Barcelona in vista della finale di UEFA Champions League della prossima settimana allo stadio Camp Nou il 21 maggio 2009 a Barcellona, Spagna. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

Il ricordo affettuoso degli allenamenti

😮 La sorpresa de Leo Messi al enterarse que jugó contra 𝐞𝐥 𝐡𝐢𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐞𝐱𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐞𝐫𝐨 Eiður Gudjohnsen.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u3KaT0nlj1 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 10, 2026

Superato l'iniziale momento di sbalordimento nel vederlo cresciuto e con la maglia della propriaaddosso, l'otto volte Pallone d'Oro ha ricollegato i fili della memoria, tornando con la mente a quelle storiche sessioni indi metà anni duemila.

Messi ha così rievocato con grande affetto i vecchi tempi in cui Daniel frequentava le strutture del club blaugrana al seguito del papà Eidur: "Mi ricordo perfettamente di averlo incrociato insieme al padre in qualche sessione di allenamento a Barcellona, ma all'epoca era davvero piccolino". Un incrocio generazionale bellissimo che testimonia la straordinaria longevità della carriera del fenomeno di Rosario.

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