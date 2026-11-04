Momenti di grande tensione in casa Togo. Il commissario tecnico Patrice Neveu è stato protagonista di un acceso confronto con un giornalista durante una conferenza stampa, arrivando ad un passo dallo scontro fisico. A scatenare la reazione del selezionatore francese è stata una domanda sulle ambizioni della nazionale togolese e sugli obiettivi da raggiungere sotto la sua guida. Una domanda evidentemente non gradita dal tecnico che ha dato vita ad un confronto dai toni sempre più accesi, culminato in una reazione che ha lasciato sorpresi i presenti.

La furia di Neveu dopo la domanda sulle ambizioni del Togo

L'episodio è avvenuto durante l'incontro con i media organizzato per presentare la lista dei convocati in vista della doppia sfida contro l'Algeria, valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. A rivolgere la domanda è stato il giornalista, dell'emittente Nana FM, che ha chiesto all'allenatore del Togo Neveu quali fossero le reali ambizioni del suo progetto alla guida degli Eperviers.

Nel corso della conferenza stampa, il selezionatore francese ha spiegato che le priorità del suo lavoro non sarebbe nell'immediato, quella di centrare la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, quanto piuttosto ricostruire una squadra competitiva e gettare le basi per un progetto tecnico duraturo.

Una posizione che ha suscitato l'interesse dei giornalisti presenti, soprattutto considerando le aspettative legate alla nazionale togolese e proprio su questo punto è intervenuto Espoir Gato, chidendo maggiori chiarimenti sugli obiettivi del commissario tecnico. La domanda non è stata accolta positivamente da Neveu, che avrebbe interpretato l'intervento come un tentativo di mettere in discussione il suo lavoro e destabilizzare il gruppo. Il clima nella sala è diventato progressivamente più teso, con il selezionatore che ha manifestato apertamente il proprio disappunto.

Il momento più concitato è arrivato alla fine della conferenza stampa, quando l'allenatore del Togo si è diretto verso il giornalista che aveva posto la domanda, pronunciando parole minacciose e alimentando il timore che il confronto potesse trasformarsi in uno scontro fisico: "Alzati e io mi alzerò", questa la frase riportata da RMC Sport che sintetizza il clima incandescente vissuto durante quei momenti.

NELSPRUIT, SUDAFRICA - 3 FEBBRAIO: Tifosi del Togo durante la partita dei quarti di finale della Coppa d'Africa 2013 tra Burkina Faso e Togo allo stadio Mbombela il 3 febbraio 2013 a Nelspruit, Sudafrica. (Foto di Ian Walton/Getty Images)

A evitare che la situazione precipitasse sono stati alcuni membri dello staff tecnico e altri giornalisti presenti, intervenuti per trattenere il commissario tecnico ed impedire che i due venissero alle mani, l'episodio si è concluso senza aggressione fisica, ma le immagini e le testimonianze della vicenda hanno rapidamente attirato l'attenzione dei media, trasformando una normale conferenza stampa in un caso destinato a far discutere.

La vicenda ha provocato anche la reazione della Federazione calcistica del Togo, il presidente Guy Kossi Akpovy è intervenuto poche ore dopo l'accaduto, presentando le proprie scuse ai professionisti dell'informazione e manifestando rammarico per quanto successo. Il numero uno della federazione ha voluto ribadire il ruolo fondamentale della stampa nel mondo del calcio, sottolineando come i giornalisti abbiano pieno diritto di porre domande, anche scomode, e chiedere chiarimenti in un clima di rispetto reciproco.

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Dopo quanto accaduto, inevitabilmente i rapporti con la stampa saranno sotto osservazione ed il tecnico francese dovrà riportare l'attenzione sul calcio giocato, lasciandosi alle spalle una vicenda che ha rischiato di oscurare completamente la preparazione della nazionale. Le aspettative sul Togo restano alte e le prossime partite resteranno un banco di prova importante, non soltanto per i risultati, ma anche per la credibilità del progetto tecnico di Neveu.