Davanti ai suoi tifosi non ha ancora trovato la via del gol e ha faticato anche in trasferta.
Champions League, maxi rissa tra tifosi del Bologna e del Lille
Il Tolosa non riesce a sbloccarsi. Quantomeno sembra fare molta fatica a trasformare le proprie occasioni davanti ai suoi tifosi. Dopo tre giornate senza alcun successo in campionato e un solo punto raccolto, l'inizio della sua stagione non è certamente di quelli da incorniciare.
Tolosa, fattore campo al contrario: 0 gol in due partite casalingheDi sicuro non le si può rimproverare la forza di volontà e l'impegno. Il Tolosa, nelle prime due uscite stagionali davanti ai suoi tifosi, è risultato superiore alle avversarie incontrate. Tanto il Lione, quanto il Lille hanno accettato la supremazia territoriale del Tolosa, riuscendo alla fine a vincere e perfino a non subire gol. A dire il vero, nella prima giornata è mancata la precisione sotto porta, essendo arrivati soltanto due tiri nello specchio a fronte dei diciassette complessivi. Durante la terza giornata, invece, i tiri in porta sono diventati dieci e quelli totali addirittura ventiquattro.
Nonostante gli sforzi, però, alla voce gol realizzati è rimasto un triste "zero" e le domande sull'efficacia del dominio del Tolosa non hanno trovato alcuna risposta. Ciò che impressiona maggiormente è proprio il dato sui gol attesi, al di là di possesso palla o calci d'angolo. 2.76 xG prodotti con il Lione, uscito vincitore addirittura con due gol di scarto, e 3.46 xG maturati con il Lilla. Insomma, potevano essere tra i 5 e i 6 gol ora quelli realizzati dal Tolosa, che invece si trova fermo a 0.
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