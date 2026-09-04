Il Tolosa non riesce a sbloccarsi. Quantomeno sembra fare molta fatica a trasformare le proprie occasioni davanti ai suoi tifosi. Dopo tre giornate senza alcun successo in campionato e un solo punto raccolto, l'inizio della sua stagione non è certamente di quelli da incorniciare.

Tolosa, fattore campo al contrario: 0 gol in due partite casalinghe

Di sicuro non le si può rimproverare lae l'. Il Tolosa, nelle prime due uscite stagionali davanti ai suoi tifosi, è risultato superiore alle avversarie incontrate. Tanto il Lione, quanto il Lille hanno accettato la supremazia territoriale del Tolosa, riuscendo alla fine a vincere e perfino a. A dire il vero, nella prima giornata è mancata la precisione sotto porta, essendo arrivati soltanto due tiri nello specchio a fronte deicomplessivi. Durante la terza giornata, invece, i tiri in porta sono diventati dieci e quelli totali addirittura

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 26 OTTOBRE: I tifosi del Tolosa mostrano il loro supporto tenendo sciarpe e bandiere durante la partita di UEFA Europa League 2023/24 tra Liverpool FC e Toulouse FC ad Anfield il 26 ottobre 2023 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Nonostante gli sforzi, però, alla voce gol realizzati è rimasto un triste "zero" e le domande sull'efficacia del dominio del Tolosa non hanno trovato alcuna risposta. Ciò che impressiona maggiormente è proprio il dato sui gol attesi, al di là di possesso palla o calci d'angolo. 2.76 xG prodotti con il Lione, uscito vincitore addirittura con due gol di scarto, e 3.46 xG maturati con il Lilla. Insomma, potevano essere tra i 5 e i 6 gol ora quelli realizzati dal Tolosa, che invece si trova fermo a 0.

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Al di là di, scarsa lucidità e un pizzico di(si vedano anche due legni colpiti in queste prime uscite), anche leavversari non avranno aiutato molto. Descamp del Lione ha neutralizzato ambedue i tiri in porta ricevuti, mentredel Lille è stato a dir poco insuperabile. Questi ha intercettato addirittura nove tiri su nove, evitando 1.8 gol e salvando due grandi occasioni. In ogni caso, dopo 41 tiri complessivi senza successo, c'è da cambiare rotta. In casa Tolosa, infatti, erache non si cominciava così male la stagione, avendo conquistato appena un punto.