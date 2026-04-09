Pareggio molto polemico della squadra araba di Toney a causa di varie sviste arbitrali con l'accusa del calciatore di eventuali favoritismi all'undici di Cristiano Ronaldo

Giammarco Probo 9 aprile - 13:33

Sono ore di forte tensione in Arabia Saudita, in particolare nella Saudi Pro League. L’attaccante dell’Al-Ahli, Ivan Toney, ha manifestato tutta la propria frustrazione nei confronti dell’arbitro dopo il pareggio per 1-1 contro l’Al-Fayha nella 29ª giornata del campionato. Il centravanti classe ’96 ex Brentford, ha infatti perso la calma per i ripetuti rigori non concessi alla sua squadra, episodio che ha poi dato origine a accese proteste e a un vero e proprio caos.

Le dichiarazioni di Ivan Toney dopo i mancati rigori assegnati — Secondo quanto riferito dal giornalista Ben Jacobs, Toney sarebbe convinto che alcune decisioni arbitrali favoriscano l’Al-Nassr, con l’intento di facilitare la corsa al titolo della squadra di Cristiano Ronaldo.

IL GIUDIZIO DI TONEY - "È incredibile come si possano far finta di vedere simili episodi in momenti cruciali come questi, assurdo. È fuori da ogni logica che un arbitro ci dica di pensare a un altro torneo mentre sta revisionando il VAR, cose mai viste"

LA PROPOSTA IRONICA DELL'ATTACCANTE - "Probabilmente passerò per il cattivo della situazione solo perché dico certe cose, ma se le meritano ed è pura realtà. La prossima volta, se serve, posso invitare qualcuno del mio quartiere che non segue il calcio, sono convinto che farebbe comunque meglio di questi pagliacci"

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La situazione e la classifica aggiornata in Saudi League — La situazione attuale dopo il pareggio dell Al-Ahli di Toney, vede l'Al-Nassr in testa con 70 punti (in 27 partite), seguito dall'Al-Hilal a quota 68 (28 partite) e dall'Al-Ahli, che scivola al terzo posto con 66 punti (28 partite).