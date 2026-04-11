La vittoria degli Hammers complica il percorso degli Spurs: i due punti di distanza dalla salvezza sono recuperabili, ma nessuno è al sicuro

Samuele Dello Monaco 11 aprile - 09:52

Il Tottenham sta vivendo senza dubbio una delle stagioni più cupe e drammatiche della sua storia recente in Premier League. Contro ogni pronostico, la squadra londinese si ritrova clamorosamente invischiata in piena zona retrocessione, occupando attualmente il diciottesimo posto in classifica. Si tratta di un vero e proprio shock non solo per i tifosi degli Spurs, ma per l'intero panorama calcistico, abituato a vedere il club lottare stabilmente per l'accesso alle coppe europee.

Tottenham, la paura dei tifosi è concreta — La tensione nel nord di Londra è infuocata, specialmente se si considera l'attuale posizione in classifica dei rivali del West Ham. Gli Hammers si trovano al momento un solo gradino sopra al Tottenham, occupando il diciassettesimo posto, l'ultimo piazzamento utile per garantire la salvezza in Premier League. Il West Ham ha finora collezionato 32 punti in 32 partite giocate, mantenendo un margine di sicurezza a dir poco sottile.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Dal canto suo, il Tottenham insegue alla disperata con 30 punti, ma può contare su un piccolo e potenziale salvagente: la squadra di Roberto De Zerbi ha una partita in meno rispetto ai vicini di quartiere. Questo dettaglio aritmetico lascia aperto ogni possibile scenario per un finale di stagione che si preannuncia al cardiopalma.

Statistiche e classifica della Premier League — I freddi numeri dell'attuale stagione delineano un quadro allarmante per il Tottenham. Con sole 7 vittorie conquistate da inizio campionato, a fronte di ben 15 sconfitte e 9 pareggi, gli Spurs hanno mostrato una fragilità inusuale. I 40 gol fatti contro i 50 subiti certificano profonde lacune tattiche sia nel reparto offensivo che, soprattutto, in fase di ripiegamento difensivo.

Non va molto meglio al West Ham, che pur avendo vinto una partita in più, ha già registrato 57 reti al passivo, dimostrando che le difficoltà di rendimento stanno affliggendo duramente entrambe le formazioni. Ad aggiungere ulteriore pressione c'è il Nottingham Forest, posizionato al sedicesimo posto e a pari punti con il West Ham (32), ma con gli stessi 31 match giocati del Tottenham. Più in basso, invece, le flebili speranze sembrano quasi svanite per il Burnley a quota 20 punti e per il fanalino di coda Wolverhampton a soli 17 punti, il cui ritorno in Championship appare ormai segnato.