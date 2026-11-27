Gol storici e dove trovarli. Il 14 aprile 1991, a Wembley, Paul Gascoigne ne inventò uno destinato a restare per sempre nella memoria del calcio inglese. Tottenham contro Arsenal. Una semifinale di FA Cup. Un derby che valeva molto più di una partita. Dopo appena cinque minuti, Gazza si presentò sul pallone a circa 35 metri dalla porta. La posizione sembrava troppo lontana per tentare la conclusione. Ma lui non ebbe dubbi. Prese la rincorsa e disegnò una traiettoria perfetta, spedendo il pallone all'incrocio dei pali. David Seaman rimase battuto. Wembley esplose. E la voce di Barry Davies consegnò quel momento alla storia: "Is Gascoigne going to have a crack? He is, you know!".

Il derby più atteso, la pressione e un Gascoigne ritrovato

Per capire il peso di quella giornata bisogna tornare alla vigilia.non si affrontavano in una semifinale qualsiasi. Era il primo derby tra le due squadre nella storia di questa fase della FA Cup. E per la prima volta le semifinali della competizione si disputavano a Wembley, lo stesso stadio che normalmente ospitava soltanto la finale. Sugli spalti c'erano quasi. L'attesa era enorme. Anche perché le due squadre arrivavano all'appuntamento con obiettivi e ambizioni differenti. L'Arsenal di George Graham era la grande favorita. Stava dominando il campionato e avrebbe poi conquistato il titolo, perdendo una sola partita in tutta la stagione. Il Tottenham di Terry, invece, aveva vissuto un'annata complicata. In campionato non stava brillando e la FA Cup rappresentava l'occasione per riscattarsi. Ma aveva un'arma capace di cambiare qualsiasi partita: Paul



LONDRA, INGHILTERRA - 14 NOVEMBRE: Paul Gascoigne durante l'intervallo della partita di qualificazione a UEFA Euro 2020 tra Inghilterra e Montenegro allo stadio di Wembley, il 14 novembre 2019 a Londra, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Gazza era stato il protagonista assoluto del percorso degli Spurs fino alla semifinale. Aveva trascinato la squadra con giocate, gol e assist, diventando il volto di una cavalcata che aveva riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Eppure, arrivò a Wembley tutt'altro che al meglio. Poche settimane prima si era sottoposto a un intervento per un'ernia inguinale doppia. Aveva giocato appena un'ora di calcio nelle cinque settimane precedenti e la sua presenza dal primo minuto rappresentava una scommessa. Venables decise comunque di puntare su di lui. Una scelta che avrebbe cambiato la storia di quel derby. Dall'altra parte, Graham aveva preparato la partita proprio per limitarne l'influenza. La qualità di Gascoigne era una delle principali preoccupazioni dell'Arsenal. Ma fermarlo si sarebbe rivelato molto più complicato del previsto.

Quella punizione da 35 metri: Gazza non ci pensa due volte

Ilpartì con personalità.cercò subito il pallone, chiedendolo ai compagni e provando a inventare qualcosa tra le linee. Poi arrivò l'episodio che cambiò tutto. Una punizione da una distanza enorme: circa 35 metri dalla porta di David, leggermente spostata sulla sinistra. Una posizione dalla quale molti avrebbero cercato un cross o un pallone da mettere in area. Non Gazza. Il centrocampista guardò la porta, sistemò il pallone e si preparò a calciare. E infatti ci provò. La rincorsa, il destro e una traiettoria violentissima. Il pallone superò la barriera, aggirò gli avversari e si infilò direttamente all'incrocio dei pali. Seaman si allungò, ma non poté fare nulla. Fu una conclusione straordinaria per potenza, precisione e coraggio. Non soltanto un calcio di punizione. Una dichiarazione d'intenti. Il Tottenham era in vantaggio eaveva appena assistito a qualcosa di speciale. La reazione di Gascoigne fu quella di chi aveva appena realizzato un sogno. Corse verso gli spalti, travolto dall'entusiasmo dei tifosi. Anche lui sembrava rendersi conto della grandezza di quello che aveva appena fatto. Ma la partita non era finita. E Gazza non aveva ancora esaurito le sue magie.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 GENNAIO: Vista generale di una bandiera del Tottenham Hotspur all'interno dello stadio prima della partita di Premier League tra Arsenal FC e Tottenham Hotspur FC all'Emirates Stadium il 15 gennaio 2025 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Lineker raddoppia, l'Arsenal reagisce: il derby si decide nella ripresa

Passarono appena cinque minuti e ilcolpì ancora. Garytrovò il raddoppio da distanza ravvicinata, sfruttando il pallone arrivato in area dopo il cross di Paul Allen. In dieci minuti gli Spurs erano già avanti di due reti. Per l'Arsenal fu un colpo durissimo. La squadra di Graham provò a reagire e riuscì a riaprire la partita proprio allo scadere del primo tempo. Lee Dixon trovò lo spazio per crossare e Alan Smith anticipò tutti, battendo il portiere avversario di testa. Si andò così all'intervallo sul 2-1. La semifinale era ancora aperta. Nel secondo tempo, però, arrivò anche il momento di Gascoigne. Le sue condizioni fisiche non erano ottimali e il campo pesante di Wembley cominciava a presentare il conto.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 FEBBRAIO: Guglielmo Vicario del Tottenham Hotspur tenta di respingere il pallone di pugno mentre i giocatori di Arsenal e Tottenham Hotspur si contendono la palla durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Arsenal al Tottenham Hotspur Stadium il 22 febbraio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Al 60' Venables decise di sostituirlo con Nayim. Gazza lasciò il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico. Aveva già fatto abbastanza per entrare nella storia della partita. L'Arsenal provò ad approfittarne, aumentando la pressione e cercando il pareggio. Ma il Tottenham resistette. La difesa guidata da Gary Mabbutt riuscì a contenere gli attacchi avversari e, al 78', arrivò il colpo decisivo. Vinny Samways combinò con Mabbutt e servì Lineker, che si presentò davanti a Seaman. La conclusione non fu irresistibile, ma il portiere dell'Arsenal si lasciò sfuggire il pallone dalle mani. La rete del 3-1 chiuse praticamente i giochi. I Gunners colpirono anche una traversa nel finale, ma non riuscirono a riaprire la semifinale. Il Tottenham aveva conquistato Wembley.

Da quella notte alla Coppa: una punizione diventata immortale

Il 3-1 contro l'Arsenal non fu soltanto una vittoria nel derby più sentito di Londra. Fu il primo passo verso uno dei trionfi più importanti della storia recente del Tottenham. Gli Spurs superarono anche il Nottingham Forest nella finale di FA Cup, vinta 2-1 dopo i tempi supplementari, conquistando l'ottavo trofeo della competizione. Gascoigne, però, non riuscì a essere protagonista anche nell'ultimo atto. Il problema fisico che lo aveva accompagnato fino alla semifinale si aggravò e lo costrinse a saltare la finale. Ma il suo segno su quella coppa era già indelebile. La punizione contro l'Arsenal era diventata il simbolo di tutto il percorso.