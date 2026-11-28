Prima ancora che il pallone inizi a rotolare, alcune immagini hanno già scritto la storia. Una coppa sollevata sotto le luci dello stadio, un capitano che festeggia davanti ai propri tifosi, una squadra che entra nell'immaginario collettivo di un'intera generazione. In molti casi, il ricordo di quelle imprese è legato indissolubilmente alla maglia indossata in quel preciso momento, trasformata col passare degli anni in un simbolo capace di attraversare il tempo.

È anche questo il motivo per cui le divise rappresentano una parte fondamentale dell'identità di un club. Domenica 6 dicembre 2026 alle ore 17:30, il Tottenham Hotspur Stadium ospiterà una nuova sfida tra il Tottenham di Roberto De Zerbi e l'Arsenal di Mikel Arteta, una delle rivalità più affascinanti del calcio inglese. In attesa del fischio d'inizio, vale la pena ripercorrere alcune delle maglie più iconiche mai indossate dalle due squadre, casacche che ancora oggi evocano successi, emozioni e pagine memorabili della storia londinese.

Tottenham: le divise iconiche che hanno fatto la storia degli Spurs

Laoccupa un posto privilegiato nella memoria dei tifosi del. Caratterizzata dal classicoabbinato ai, trasmetteva eleganza e semplicità, due elementi che hanno sempre contraddistinto l'identità visiva del club. A rendere immortale quella casacca fu soprattutto quanto accadde sul campo. Guidati da, gli Spurs conquistarono infattinella stessa stagione, realizzando uno storicoche ancora oggi rappresenta uno dei risultati più prestigiosi nella storia della società. Ogni fotografia di quell'impresa ha contribuito a trasformare quella maglia in un autentico monumento sportivo.

Tra le divise più amate dai sostenitori trova spazio anche quella del 2016-17, l'ultima stagione giocata nel leggendario White Hart Lane. Il design moderno, con linee pulite e dettagli blu ben evidenti, accompagnò una squadra brillante capace di chiudere al secondo posto in Premier League dietro al Chelsea. Quella maglia è ricordata non solo per il rendimento della squadra, ma anche perché rappresentò il saluto definitivo a uno stadio che aveva ospitato oltre un secolo di storia del Tottenham.

Un discorso simile vale per la prima maglia del 2024-25, entrata rapidamente nell'immaginario collettivo grazie alla vittoria dell'Europa League. Il tradizionale bianco degli Spurs finì così per essere associato a uno dei più importanti successi europei dell'era moderna del club.

BILBAO, SPAGNA - 21 MAGGIO: Son Heung-Min, del Tottenham Hotspur, solleva il trofeo dell'Europa League dopo la vittoria della sua squadra nella finale della UEFA Europa League 2025 tra Tottenham Hotspur e Manchester United, disputata allo stadio San Mamés il 21 maggio 2025 a Bilbao, in Spagna. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Arsenal: le maglia diventate simbolo dei Gunners

Quando si parla di casacche leggendarie dell', è impossibile non partire dalla stagione. La tradizionale combinazioneaccompagnò i Gunners verso il primodella loro storia, conquistato grazie alla vittoria del. Quella divisa consolidò ulteriormente un'identità estetica che sarebbe poi diventata una delle più riconoscibili dell'intero panorama calcistico mondiale.

Un posto ancora più prestigioso nell'immaginario dei tifosi appartiene probabilmente alla maglia del 2003-04. Rosso intenso sul corpo e maniche bianche, un design ormai classico che fece da sfondo a una delle imprese più straordinarie mai viste in Premier League. Quell'Arsenal guidato da Arsène Wenger concluse infatti il campionato senza subire nemmeno una sconfitta, guadagnandosi per sempre il soprannome di "Invincibles".

Di natura completamente diversa è invece il fascino della maglia bordeaux del 2005-06. Creata per celebrare l'ultima stagione disputata ad Highbury prima del trasferimento all'Emirates Stadium, rappresentava un omaggio alle radici storiche del club e ai colori utilizzati agli albori della sua fondazione. Più che una semplice maglia commemorativa, divenne il simbolo di un addio carico di emozione, indossata durante un momento di svolta destinato a cambiare per sempre il volto dell'Arsenal moderno.

LONDRA - 24 GENNAIO: Thierry Henry (a sinistra), dell'Arsenal, evita l'intervento di Stephane Henchoz, del Wigan Athletic, durante la semifinale di ritorno della Carling Cup tra Arsenal e Wigan Athletic all'Highbury Stadium, il 24 gennaio 2006 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Tottenham-Arsenal: le divise del derby del Nord di Londra 2026/27

Le maglie attuali delcontinuano a sviluppare una tradizione visiva che affonda le proprie radici nella storia del club. Ilresta il colore dominante della divisa casalinga, mentre gli inserti e i dettagli moderni contribuiscono a conferire un'immagine contemporanea senza stravolgere l'identità costruita nel corso dei decenni. È una scelta che punta a coniugare innovazione e continuità.

L'Arsenal, dal canto suo, prosegue sulla strada della riconoscibilità immediata. Anche nella stagione 2026/27 il rosso rimane protagonista assoluto, accompagnato dalle iconiche maniche bianche che da generazioni caratterizzano i Gunners. Pur con aggiornamenti grafici e tecnologici, la sensazione è quella di una forte connessione con le grandi squadre del passato.

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Tottenham-Arsenal: quando una maglia può diventare immortale

Osservate una accanto all'altra, le nuove divise raccontano perfettamente la personalità delle rispettive società. Ilcontinua a puntare su un'eleganza essenziale e raffinata, mentre l'valorizza una tradizione cromatica consolidata e immediatamente distinguibile. Due identità differenti che, anche attraverso una semplice maglia, alimentano il fascino di una sfida che continua ad attirare l'attenzione di appassionati in tutto il mondo.Le grandi rivalità non si misurano soltanto attraverso risultati e classifiche. Spesso sono i dettagli a lasciare il segno più profondo, e tra questi le maglie occupano un posto speciale. Ogni stagione porta con sé una nuova divisa, ma soltanto poche riescono davvero a superare il confine del tempo e a trasformarsi in simboli capaci di rappresentare un'intera epoca.

La sfida del 6 dicembre offrirà a Tottenham e Arsenal un'altra occasione per aggiungere un tassello al proprio patrimonio storico. Un gol decisivo, una prestazione memorabile o una vittoria destinata a pesare nella stagione potrebbero consegnare alla maglia 2026/27 un significato completamente nuovo. Perché nel calcio le divise non raccontano soltanto il presente: spesso diventano il contenitore di ricordi che continueranno a vivere molto oltre il novantesimo minuto.