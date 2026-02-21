Dopo un secolo di storia, il Tottenham ha deciso di sostituire il White Hart Lane con un gioiello di tecnologia e comfort. Inaugurato nel 2019, lo stadio si è subito affermato come uno dei più all'avanguardia del mondo

Dalle sfide piene di gol contro i rivali dell'Arsenal alle cavalcate di Bale nelle notti europee, il White Hart Lane ha occupato un posto nel cuore di tutti i tifosi, del Tottenham e non solo. Ma, come tutte le grandi società hanno fatto o faranno, anche gli Spurs avevano bisogno di un nuovo stadio per restare nell'élite del calcio mondiale e, nel 2019, ha inaugurato il Tottenham Hotspur Stadium. Un vero gioiello hi-tech, che sta rivoluzionando il modo di vedere il calcio, ma non solo.

Viaggio dentro il Tottenham Hotspur Stadium — Il nuovo stadio del Tottenham è una vero simbolo di innovazione ed ha infatti ricevuto, e continua a ricevere, numerosi premi, dal premio ospitalità al miglior grande impianto per eventi. L'idea di Populous era quella non solo di dare agli Spurs uno stadio degno della loro fama, ma anche quello di metter su un impianto che potesse andare oltre i match domenicali di Premier League. Per farlo lo studio di architettura ha tirato su una vera e propria bomboniera: 62.850 posti, ma con i sedili reclinati di 35 gradi (massimo consentito dalle leggi del Regno Unito), che permettono ai tifosi di vivere un'esperienza intima e totalmente immersiva.

Inoltre la tribuna sud, che è con 17.5000 posti (di cui 5000 in piedi) è la più grande tribuna ad un anello solo di tutta la Gran Bretagna, è stata progettata per creare un vero e proprio "muro" del suono. Per fare ciò, gli architetti hanno collaborato con i tecnici del suono degli U2, con l'obiettivo di ottimizzare al massimo l'acustica dello stadio.

Totalmente inclusivo, lo stadio dispone di più di 250 postazioni rialzate per gli spettatori in sedia a rotelle, 66 bagni completamente accessibili e addirittura una suite sensoriale: un ambiente rilassante per gli spettatori con disturbo dello spettro autistico.

L'experience extra-gara — Oggi andare allo stadio non vuol dire più andare a godersi solo i 90 fatidici minuti: sempre più stadi hanno al loro interno bar, centri commerciali, ristoranti e negozi di ogni tipo. E, al Tottenham Hotspur Stadium, l'experience pre e post partita è delle migliori. Nell'atrio principale ci sono oltre 60 punti vendita e 3 bar in classico stile pub inglese; nell'atrio della tribuna sud c'è un marketplace a 5 piani che è diventato punto di ritrovo per tutti i tifosi prima delle gare casalinghe degli Spurs. Ed è proprio qui che troviamo la vera chicca, il bar più lungo d'Europa, che con i suoi 65 metri si estende per tutta la larghezza del rettangolo verde.

Non solo calcio! — Una rivoluzione nel mondo nel calcio, ma non solo. Non solo, perché oltre ad essere un campo da calcio, è anche il primo stadio fuori dai confini statunitensi ad essere stato costruito appositamente per ospitare i match di NFL. Infatti lo Stadium è dotato di un manto erboso naturale, che in soli 25 minuti scivola interamente sotto le tribune per lasciar posto ad un terreno di gioco artificiale. Grazie a questa incredibili innovazione, non c'è alcun rischio di compromettere il terreno di gioco per i match casalinghi del Tottenham, e permette all'impianto di ospitare i match di football americano anche durante la stagione di Premier League.

Oltre a tutto ciò, la superficie di gioco per i match di NFL risulta essere più bassa rispetto al campo da calcio, permettendo ai tifosi di avere una visuale più rialzata e quindi più completa. A completare l'opera, degli spogliatoi studiati ad hoc per le squadre che arrivano in visita dal nuovo continente, per rendere l'esperienza come quella in terra natia.

Oltre ad ospitare i match di football, lo stadio è diventato un vero e proprio luogo di culto per gli amanti della musica. Da Beyonce a Kendrick Lamar, passando per 50 Cent e Post Malone, tutti i più grandi artisti della scena internazionale stanno scegliendo questo capolavoro dell'avanguardia per le loro tappe inglesi dei tour. Ma non solo, lo Stadium ha anche ospitato lo scontro per il titolo mondiale di boxe categoria pesi massimi tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk nel 2022. Insomma, molto più che 90 minuti.