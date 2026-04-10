La squadra londinese va dritta sul terzino scozzese, ma c'è una condizione determinante: la squadra di De Zerbi dovrà conquistare la salvezza

Vincenzo Di Chio 10 aprile - 18:51

Andy Robertson è stato uno dei simboli del ciclo vincente del Liverpool degli ultimi anni. Arrivato ad Anfield nel 2017 dall'Hull City, il terzino scozzese si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo. Il Capitano della nazionale Scozzese ha avuto un impatto decisivo con i Reds grazie alla sua caparbietà, alla sua tecnica e ai suoi assist.

Con la squadra inglese ha vinto davvero tutto: 1 Champions League, 2 Premier League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Supercoppa d'inghilterra e 2 Coppa di lega Inglese. Ora, però, il suo ciclo con il Liverpool è finito ed è per questo che molte squadre hanno puntato gli occhi su di lui. Tra tutte il Tottenham.

Tottenham in vantaggio, ma tutto dipende dalla salvezza — Gli Spurs appaiono in prima linea per assicurarsi il terzino sinistro nella prossima finestra estiva, approfittando della possibilità di ingaggiarlo a zero. Tuttavia, l'operazione è legata a una condizione pressoché fondamentale: la salvezza del club in Premier League. Il Tottenham stanno vivendo una stagione molto complicata e lo spauracchio della retrocessione è sempre più concreto, anche se l'arrivo di Roberto De Zerbi può cambiare le carte in regola.

Nonostante il minore minutaggio e il calo della centralità nel progetto, il difensore continua ad attirare interesse. Diversi Club europei osservano la situazione, pronti ad inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio. Nel frattempo, il giocatore resta concentrato sul finale di stagione con il Liverpool.

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La fine di un ciclo: non solo Robertson dirà addio — Anche attraverso i suoi profili social, lo scozzese ha ribadito che lascerà la squadra a fine stagione: "Ci sarà modo e tempo di salutarci come si deve, ora abbiamo una stagione da completare". I Reds si preparano pertanto ad una vera e propria rivoluzione, con più di qualche giocatore destinato a lasciare la squadra. Tra questi anche un'altra figura importantissima come Momo Salah.

Agli addii già ufficiali di queste due icone del Liverpool potrebbero aggiungersi anche altri nomi di rilievo: anche Allison e Van Dijk potrebbero dire addio. La partenza contemporanea di più protagonisti segnerebbe la chiusura definitiva di un'era ricca di trionfi, aprendo una nuova fase costruita su basi diverse e progetto più giovane.