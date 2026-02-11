Nel momento più delicato della stagione il Tottenham si trova nei bassifondi della Premier League e la prossima partita sarà il North-London derby contro i rivali acerrimi dell'Arsenal.

Antonio Marchese 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 13:16)

Il Tottenham di Thomas Frank perde ancora. Nemmeno il turno infrasettimanale il Newcastle vince 2-1 nel Nord di Londra e spinge gli Spurs verso il baratro. Il Tottenham rimane 16esimo in classifica a quota 29 punti, con solo 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il West Ham terz'ultimo in classifica a quota 24 punti non è poi così lontano.

Tottenham nel baratro — L'avvento di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham sin qui non ha portato benefici, almeno in campionato dove i londinesi non sembrano davvero competitivi. L'ex manager del Brentford però non si sente in discussione e a rischio esonero. Le sue dichiarazioni nel post partita della gara persa contro il Newcastle in conferenza stampa di ieri sera avevano fatto pensare che la società avesse rassicurato l'allenatore: “Sono convinto che sarò io a guidare la squadra contro l’Arsenal. Capisco che sia facile puntare il dito contro l’allenatore, ma non è solo una questione mia. Qui si vince e si perde tutti insieme: proprietà, dirigenti, giocatori e staff. Se costruisci le cose nel modo giusto, puoi creare qualcosa che duri. È chiaro che ora non siamo dove vorremmo essere”.

Thomas Frank esonerato — Nel momento più delicato della stagione il Tottenham si trova nei bassifondi della Premier League e la prossima partita sarà il North-London derbycontro i rivali acerrimi dell'Arsenal. I tifosi degli Spurs vorrebbero giocare il brutto scherzo ai Gunners rallentandoli nella corsa al titolo, in caso di sconfitta però si prospetta il dramma per la parte del Nord di Londra che fa il tifo per gli Spurs. Come accade in questi casi però le dichiarazioni dell'allenatore che rassicura l'ambiente, vengono smentite il giorno dopo. Thomas Frank è stato esonerato dal Tottenham.

Ecco il comunicato del club: "Il Club ha deciso di apportare un cambiamento alla posizione di allenatore della squadra maschile e Thomas Frank se ne andrà oggi. Thomas è stato nominato nel giugno 2025 e siamo determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con incrollabile impegno, dando tutto ciò che poteva per far progredire il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro". Situazione delicatissima dalle parti di Park Lane, nel frattempo la stampa si prepara a stilare la lista dei successori di Frank. Sullo sfondo c'è un'ipotesi clamorosa, Roberto De Zerbi che ha appena lasciato a sua volta l'Olympique Marsiglia.