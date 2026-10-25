Un amore non si dimentica mai, neanche a chilometri di distanza, persino in un altro campionato e in una Nazione diversa. Lo sa bene Sandro Tonali, attualmente in forza al Tottenham Hotspur sotto la guida di Roberto De Zerbi, che non ha dimenticato il recente passato in forza al Milan, palesando sempre il suo legame con i rossoneri. Il forte centrocampista ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Sky Sport, parlando sia del momento attuale degli Spurs in Premier League che del rapporto che ha con il club all'ombra della Madonnina, continuando a seguirlo attentamente da tifoso. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>