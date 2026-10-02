Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura a che quella tra la Croazia e l'Inghilterra. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione del terzo turno del Girone 3 della Lega A della Nations League. L'incontro comincerà alle ore 18:00 e si disputerà presso lo Stadio HNK Rijeka Dean Šćulac. Le selezioni europee che domani giocheranno contro hanno avuto, nel corso delle rispettive storie, diversi capitani ma soltanto alcuni di loro hanno lasciato il segno in maniera molto particolare.

Gli storici capitani di Croazia ed Inghilterra: iniziamo dagli Scaccati

La Nazionale Croata esisteva già negli anni '40 prima che il Paese, dopo la seconda guerra mondiale, diventasse parte della. Nel 1990 ha avuto luogo l'della Croazia e, di conseguenza, la selezione calcistica ha avuto modo di tornare in azione. Tra i primissimi capitani croato dopo l'indipendenza ce n'è uno che ha scritto la storia in Italia vestendo la maglia del. Dalal, periodo in cui la Croazia ha ottenuto ilaldel '98, l'allora trequartista ha giocatopartite in Nazionale quasi tutte da capitano.

Il prossimo, invece, si trova al terzo posto della classifica delle presenze con la Croazia a quota 134. Stiamo parlando di Darijo Srna, il quale ha disputato la sua ultima stagione da calciatore al Cagliari. L'attuale direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk ha fatto parte degli Scaccati per quattordici anni, per la precisione dal 2002 al 2016. Chiudiamo il capitolo croato l'attuale capitano nonché giocatore con più presenze (204) della sua Nazionale: Luka Modrić. Il centrocampista del Milan ha ereditato la fascia da Srna e nel 2018 ha trascinato i croati alla finale, poi persa contro la Francia, del Mondiale giocato in Russia. Nello stesso anno, il classe 1985 ha vinto il Pallone d'Oro.

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La storia della Nazionale inglese

Per la Nazionale Inglese, il primo nome che abbiamo scelto è quello di. Ex centrocampista che ha vestito giocato soltanto alper vent'anni e venuto a mancare nel 1994, ha vestito la maglia dei Three Lions dalal '. In questo periodo, Wright ha giocatopartite con la Nazionale ed indi queste aveva la fascia di capitano al braccio. Adesso si va avanti col tempo giusto di qualche anno con il giocatore che, fino ad ora, è stato l'unico capitano nella storia dei Three Lions ad aver alzato un trofeo.

30 giugno 1966: La Regina Elisabetta II sorride dopo aver presentato il capitano dell'Inghilterra Bobby Moore (1941 - 1993) col trofeo Jules Rimet, dopo la vittoria dell'Inghilterra per 4-2 contro la Germania Ovest nella finale del Mondiale al Wembley Stadium, Londra. (Foto di Keystone/Getty Images)

Si tratta del leggendario difensore Bobby Moore, venuto mancare nel '93. Dal 1963 al 1973 ha vestito la maglia della Nazionale Inglese 103 volte e, così come Wright, ha avuto la fascia di capitano al braccio in 90 occasione. Nel 1966, gli inglesi hanno vinto il Mondiale giocato in casa e Moore, davanti alla compianta Regina Elisabetta II, ha alzato al cielo la Coppa Jules Rimet. Così com'è stato fatto per la Croazia, anche per i Three Lions si chiuderà con l'attuale capitano, vale a dire Harry Kane. Miglior marcatore della sua Nazionale con 87 gol, nelle sue 123 presenze l'attuale attaccante del Bayern Monaco ha perso due finali agli Europei nel 2021 e nel 2024, mentre quest'estate ha ottenuto il bronzo al Mondiale.