I numeri della sfida tra le due Nazionali
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Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte la Croazia e l'Inghilterra. Le due selezioni europee, infatti, si sfideranno in occasione del terzo turno della Nations League. L'incontro comincerà alle ore 18:00 e si terrà presso lo Stadio HNK Rijeka Dean Šćulac. Aspettando l'inizio di questo match che avrà come arbitro il tedesco Sven Jablonski, ecco a voi le statistiche che riguardano i precedenti tra queste due Nazionali.
Croazia-Inghilterra, i precedentiInsieme alla Spagna ed alla Repubblica Ceca, le due selezioni compongono il Girone 3 della Lega A della National League. I croati, che hanno come commissario tecnico Slaven Bilić, hanno esordito battendo 1-2 i cechi con reti di Luka Modrić e Marco Pasalic ma, nel match seguente, hanno perso 4-1 a Siviglia contro i Campioni d'Europa e del Mondo. L'Inghilterra allenata dal tedesco Thomas Tuchel, dal canto suo, ha perso 2-3 all'esordio contro la Spagna e, grazie ai gol di Anthony Gordon e Harry Kane, ha battuto la Repubblica Ceca.
Nel corso della loro storia, le due squadre si sono sfidate 12 volte. La prima sfida tra loro risale ad un'amichevole terminata a reti bianche datata 24 aprile 1996. I Three Lions hanno battuto sette volte gli Scaccati che, a loro volta, hanno ottenuto tre vittorie di cui l'ultima risalente a 2-1 nella semifinale del Mondiale disputato in Russia nel 2018. Oltre all'amichevole di trent'anni, anche un altro incontro è terminato 0-0 alla partita di otto anni fa valevole per i gironi della prima edizione della Nations League. Gli inglesi, inoltre, hanno un vantaggio anche sui gol segnati essendo a quota 26 mentre la Croazia è a 15.
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Le sfide tra le due Nazionali nelle competizioni europeeI Three Lions e gli Scaccati hanno avuto modo di affrontarsi diverse volte nelle varie competizione continentali tra la fase finale di un torneo o la qualificazione per l'Europeo o per il Mondiale. In questo caso, l'Inghilterra ha ottenuto cinque vittorie, c'è stato un solo pareggio mentre le vittorie croate sono state soltanto due e risalgono alle qualificazioni per l'Europeo del 2008. In quelle due occasioni, la Croazia ha vinto prima 2-0 in casa e poi 2-3 in terra inglese.
L'ultima sfida in ambito continentale tra le due Nazionali risale ad Euro 2020, poi andato in scena l'anno dopo a causa della pandemia di Covid-19. Entrambe, infatti, erano nello stesso girone e l'Inghilterra ha ottenuto i tre punti grazie alla rete segnata da Raheem Sterling. Nella giornata di domani, le due selezioni si sfideranno per la terza volta in Nations League dato che le altre due partite risalgono ai gironi della prima edizione del torneo. Oltre alla già menzionata gara terminata 0-0, l'altra l'hanno vinta gli inglesi 2-1 grazie ai gol di Jesse Lingard e Kane.
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