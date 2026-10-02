Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte la Croazia e l'Inghilterra. Le due selezioni europee, infatti, si sfideranno in occasione del terzo turno della Nations League. L'incontro comincerà alle ore 18:00 e si terrà presso lo Stadio HNK Rijeka Dean Šćulac. Aspettando l'inizio di questo match che avrà come arbitro il tedesco Sven Jablonski, ecco a voi le statistiche che riguardano i precedenti tra queste due Nazionali.

Croazia-Inghilterra, i precedenti

Insieme allaed alla, le due selezioni compongono ildelladella National League. I croati, che hanno come commissario tecnico, hanno esordito battendoi cechi con reti di Luka Modrić ma, nel match seguente, hanno persoa Siviglia contro i Campioni d'Europa e del Mondo. L'Inghilterra allenata dal tedesco, dal canto suo, ha persoall'esordio contro la Spagna e, grazie ai gol di, ha battuto la Repubblica Ceca.

Nel corso della loro storia, le due squadre si sono sfidate 12 volte. La prima sfida tra loro risale ad un'amichevole terminata a reti bianche datata 24 aprile 1996. I Three Lions hanno battuto sette volte gli Scaccati che, a loro volta, hanno ottenuto tre vittorie di cui l'ultima risalente a 2-1 nella semifinale del Mondiale disputato in Russia nel 2018. Oltre all'amichevole di trent'anni, anche un altro incontro è terminato 0-0 alla partita di otto anni fa valevole per i gironi della prima edizione della Nations League. Gli inglesi, inoltre, hanno un vantaggio anche sui gol segnati essendo a quota 26 mentre la Croazia è a 15.

Caricamento post Instagram...

Le sfide tra le due Nazionali nelle competizioni europee

I Three Lions e gli Scaccati hanno avuto modo di affrontarsi diverse volte nelle varie competizione continentali tra la fase finale di un torneo o la qualificazione per l'o per il Mondiale. In questo caso, l'Inghilterra ha ottenutovittorie, c'è stato un solo pareggio mentre le vittorie croate sono state soltantoe risalgono alle qualificazioni per l'Europeo del. In quelle due occasioni, la Croazia ha vinto primain casa e poiin terra inglese.

Londra, Inghilterra - 13 giugno 2021: Raheem Sterling dell'Inghilterra esulta con Mason Mount dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita del Girone D di Euro 2020 tra Inghilterra e Croazia al Wembley Stadium. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

L'ultima sfida in ambito continentale tra le due Nazionali risale ad Euro 2020, poi andato in scena l'anno dopo a causa della pandemia di Covid-19. Entrambe, infatti, erano nello stesso girone e l'Inghilterra ha ottenuto i tre punti grazie alla rete segnata da Raheem Sterling. Nella giornata di domani, le due selezioni si sfideranno per la terza volta in Nations League dato che le altre due partite risalgono ai gironi della prima edizione del torneo. Oltre alla già menzionata gara terminata 0-0, l'altra l'hanno vinta gli inglesi 2-1 grazie ai gol di Jesse Lingard e Kane.