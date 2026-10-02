Una partita per separare due nazionali che, dopo 180 minuti, viaggiano esattamente alla stessa velocità. Sabato 3 ottobre 2026 alle ore 18:00, Croazia e Inghilterra si affrontano allo Stadion HNK Rijeka di Rijeka nella terza giornata del Gruppo A3 di Nations League. Entrambe hanno conquistato tre punti, alle spalle della Spagna a quota sei e davanti alla Repubblica Ceca ancora ferma a zero. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il risultato può quindi cominciare a creare una gerarchia più definita nel raggruppamento. Chi vince può continuare a mettere pressione agli spagnoli, mentre una sconfitta renderebbe decisamente più complicato l'inseguimento al vertice. Il tutto in uno scenario insolito: l'incontro sarà condizionato dalla sanzione UEFA che impone alla Croazia di giocare a porte chiuse, pur con una presenza limitata autorizzata di sostenitori inglesi. Per scoprire quali altri appuntamenti sportivi sono in programma, GUARDA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI GLI EVENTI SPORTIVI SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA IL PALINSESTO LIVE SU VINCITÙ.

Croazia-Inghilterra in TV e streaming: diretta integrale su Sky Sport Uno

La Croazia riparte da un 4-1 che ha mostrato quanto può costare concedere campo

, con calcio d'inizio alle ore 18:00 di sabato 3 ottobre. La partita avrà quindi una copertura integrale dedicata e la telecronaca sarà affidata a. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming attraverso. Nella stessa fascia oraria Sky proporrà inoltreper seguire in contemporanea gli aggiornamenti dagli altri campi della Nations League.La Nations League dellaha già mostrato due facce. L'esordio aveva portato una vittoria importante per, risultato che aveva permesso ai croati di partire con tre punti lontano da casa. La seconda giornata ha invece ridimensionato l'entusiasmo: contro la Spagna è arrivata una netta sconfitta per 4-1

Il bilancio è così di tre reti realizzate e cinque subite, con una differenza reti di -2. La Croazia continua però ad affidarsi a un gruppo nel quale esperienza e qualità non mancano. Luka Modrić, a 41 anni, rimane uno dei riferimenti della squadra, affiancato da giocatori come Mateo Kovačić, Ivan Perišić, Joško Gvardiol e Andrej Kramarić. Contro l'Inghilterra servirà soprattutto ritrovare quella solidità venuta meno nella sfida con gli spagnoli.

SIVIGLIA, SPAGNA - 29 SETTEMBRE: Dion Beljo della Croazia festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Josko Gvardiol durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Croazia all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 29 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Tuchel ha trovato la prima risposta: adesso l'Inghilterra cerca continuità

Anche il cammino dell'è cominciato con una vittoria e una sconfitta, ma seguendo l'ordine opposto. La squadra di Thomas Tuchel ha debuttato perdendo, prima di reagire nella seconda giornata imponendosi. La classifica vede così gli inglesi a quota tre insieme proprio alla Croazia.

Al centro dell'attacco rimane Harry Kane, ancora a segno nell'ultima uscita e arrivato a quota 87 reti in 123 presenze con la nazionale. Tuchel continua però a sperimentare anche soluzioni differenti nella zona offensiva, compresa la possibilità di utilizzare Jude Bellingham molto vicino alla porta. Contro i cechi è tornato inoltre protagonista Trent Alexander-Arnold, autore dell'assist per la rete di Anthony Gordon.

Modrić contro Bellingham: il controllo del centro può decidere chi comanderà la partita

Il confronto tattico offre un elemento particolarmente interessante: ladovrebbe disporsi con un, mentresembra orientato verso il. Due sistemi differenti che possono produrre una battaglia soprattutto nella zona centrale.dovrebbe affidare ancora ala gestione del possesso, con Petar Sučić a completare il reparto. L'obiettivo sarà sottrarre il pallone all'Inghilterra e impedire agli ospiti di accelerare immediatamente dopo il recupero.

Il problema per i croati può nascere qualche metro più avanti. Bellingham tra centrocampo e difesa avversaria può costringere uno dei mediani a rompere continuamente la propria posizione, mentre Saka e Gordon possono allargare la linea difensiva. E con Kane pronto sia ad abbassarsi sia ad attaccare l'area, Gvardiol e Šutalo dovranno decidere quando seguirlo e quando invece proteggere la profondità. Dall'altra parte Perišić e Kramarić possono provare a sfruttare gli spazi lasciati dalle avanzate dei terzini inglesi. La capacità della Croazia di trasformare rapidamente il possesso in verticalità potrebbe quindi rappresentare una delle chiavi della gara.

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 29 SETTEMBRE: Harry Kane dell'Inghilterra festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Repubblica Ceca e Inghilterra alla Fortuna Arena il 29 settembre 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Bilić si affida ancora a Modrić, Tuchel costruisce alle spalle di Kane: le probabili formazioni

Ladovrebbe partire dal. Livaković difenderà la porta, con Stanišić, Gvardiol, Šutalo e Juranović nella linea arretrata. Kovačić, Modrić e Petarformeranno il centrocampo, mentre Perišić e Kramarić accompagneranno Budimir nel tridente offensivo.

Tuchel dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Pickford spazio ad Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi e Lewis Hall. Elliot Anderson e James Garner formeranno la coppia di centrocampo, mentre Saka, Bellingham e Gordon agiranno alle spalle di Kane.

Croazia (4-3-3): Livaković; Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Juranović; Kovačić, Modrić, Petar Sučić; Perišić, Kramarić, Budimir. Ct Bilić.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Lewis Hall; Elliot Anderson, James Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct Tuchel.

Croazia-Inghilterra: data, orario e canali