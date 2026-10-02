Stessa classifica, percorso differente e pochissimo margine per perdere terreno. La Croazia prova a rialzarsi dopo il pesante ko contro la Spagna
Una partita per separare due nazionali che, dopo 180 minuti, viaggiano esattamente alla stessa velocità. Sabato 3 ottobre 2026 alle ore 18:00, Croazia e Inghilterra si affrontano allo Stadion HNK Rijeka di Rijeka nella terza giornata del Gruppo A3 di Nations League. Entrambe hanno conquistato tre punti, alle spalle della Spagna a quota sei e davanti alla Repubblica Ceca ancora ferma a zero. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il risultato può quindi cominciare a creare una gerarchia più definita nel raggruppamento. Chi vince può continuare a mettere pressione agli spagnoli, mentre una sconfitta renderebbe decisamente più complicato l'inseguimento al vertice. Il tutto in uno scenario insolito: l'incontro sarà condizionato dalla sanzione UEFA che impone alla Croazia di giocare a porte chiuse, pur con una presenza limitata autorizzata di sostenitori inglesi. Per scoprire quali altri appuntamenti sportivi sono in programma, GUARDA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI GLI EVENTI SPORTIVI SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA IL PALINSESTO LIVE SU VINCITÙ.
Croazia-Inghilterra in TV e streaming: diretta integrale su Sky Sport UnoCroazia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, canale 201, con calcio d'inizio alle ore 18:00 di sabato 3 ottobre. La partita avrà quindi una copertura integrale dedicata e la telecronaca sarà affidata a Paolo Ciarravano. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming attraverso NOW e Sky Go. Nella stessa fascia oraria Sky proporrà inoltre Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202) per seguire in contemporanea gli aggiornamenti dagli altri campi della Nations League.
La Croazia riparte da un 4-1 che ha mostrato quanto può costare concedere campoLa Nations League della Croazia di Slaven Bilić ha già mostrato due facce. L'esordio aveva portato una vittoria importante per 2-1 sul campo della Repubblica Ceca, risultato che aveva permesso ai croati di partire con tre punti lontano da casa. La seconda giornata ha invece ridimensionato l'entusiasmo: contro la Spagna è arrivata una netta sconfitta per 4-1.
Il bilancio è così di tre reti realizzate e cinque subite, con una differenza reti di -2. La Croazia continua però ad affidarsi a un gruppo nel quale esperienza e qualità non mancano. Luka Modrić, a 41 anni, rimane uno dei riferimenti della squadra, affiancato da giocatori come Mateo Kovačić, Ivan Perišić, Joško Gvardiol e Andrej Kramarić. Contro l'Inghilterra servirà soprattutto ritrovare quella solidità venuta meno nella sfida con gli spagnoli.
Tuchel ha trovato la prima risposta: adesso l'Inghilterra cerca continuitàAnche il cammino dell'Inghilterra è cominciato con una vittoria e una sconfitta, ma seguendo l'ordine opposto. La squadra di Thomas Tuchel ha debuttato perdendo 3-2 contro la Spagna a Wembley, prima di reagire nella seconda giornata imponendosi 2-0 a Praga contro la Repubblica Ceca. La classifica vede così gli inglesi a quota tre insieme proprio alla Croazia.
Al centro dell'attacco rimane Harry Kane, ancora a segno nell'ultima uscita e arrivato a quota 87 reti in 123 presenze con la nazionale. Tuchel continua però a sperimentare anche soluzioni differenti nella zona offensiva, compresa la possibilità di utilizzare Jude Bellingham molto vicino alla porta. Contro i cechi è tornato inoltre protagonista Trent Alexander-Arnold, autore dell'assist per la rete di Anthony Gordon.
Modrić contro Bellingham: il controllo del centro può decidere chi comanderà la partitaIl confronto tattico offre un elemento particolarmente interessante: la Croazia dovrebbe disporsi con un 4-3-3, mentre Tuchel sembra orientato verso il 4-2-3-1. Due sistemi differenti che possono produrre una battaglia soprattutto nella zona centrale. Bilić dovrebbe affidare ancora a Modrić e Kovačić la gestione del possesso, con Petar Sučić a completare il reparto. L'obiettivo sarà sottrarre il pallone all'Inghilterra e impedire agli ospiti di accelerare immediatamente dopo il recupero.
Il problema per i croati può nascere qualche metro più avanti. Bellingham tra centrocampo e difesa avversaria può costringere uno dei mediani a rompere continuamente la propria posizione, mentre Saka e Gordon possono allargare la linea difensiva. E con Kane pronto sia ad abbassarsi sia ad attaccare l'area, Gvardiol e Šutalo dovranno decidere quando seguirlo e quando invece proteggere la profondità. Dall'altra parte Perišić e Kramarić possono provare a sfruttare gli spazi lasciati dalle avanzate dei terzini inglesi. La capacità della Croazia di trasformare rapidamente il possesso in verticalità potrebbe quindi rappresentare una delle chiavi della gara.
Bilić si affida ancora a Modrić, Tuchel costruisce alle spalle di Kane: le probabili formazioniLa Croazia dovrebbe partire dal 4-3-3. Livaković difenderà la porta, con Stanišić, Gvardiol, Šutalo e Juranović nella linea arretrata. Kovačić, Modrić e Petar Sučić formeranno il centrocampo, mentre Perišić e Kramarić accompagneranno Budimir nel tridente offensivo.
Tuchel dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Pickford spazio ad Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi e Lewis Hall. Elliot Anderson e James Garner formeranno la coppia di centrocampo, mentre Saka, Bellingham e Gordon agiranno alle spalle di Kane.
Croazia (4-3-3): Livaković; Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Juranović; Kovačić, Modrić, Petar Sučić; Perišić, Kramarić, Budimir. Ct Bilić.
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Lewis Hall; Elliot Anderson, James Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct Tuchel.
Croazia-Inghilterra: data, orario e canali
- Partita: Croazia-Inghilterra
- Competizione: UEFA Nations League 2026/2027
- Gruppo: A3
- Giornata: terza
- Data: sabato 3 ottobre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Stadion HNK Rijeka, Rijeka
- Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201)
- Diretta streaming ufficiale: NOW e Sky Go
- Telecronaca: Paolo Ciarravano
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