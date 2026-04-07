L'anziano non è riuscito a sopravvivere a seguito di un arresto cardiaco sugli spalti dello stadio: il comunicato dell'Eintracht

Michele Massa 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 13:46)

Un drammatico episodio ha segnato la sfida di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Colonia, terminata 2-2: un tifoso è morto dopo aver accusato un grave malore sugli spalti. La partita nel secondo tempo si era fermata per permettere le cure del caso al tifoso, che però non ce l'ha fatta ed è deceduto qualche ora dopo in ospedale per arresto cardiaco.

Il comunicato dell'Eintracht Francoforte per la morte del tifoso 87enne — La notizia della scomparsa è stata comunicata dal club in giornata odierna, con un messaggio di profondo cordoglio pubblicato sui propri canali ufficiali. L’Eintracht ha espresso vicinanza alla famiglia e ha ringraziato i soccorritori per il loro intervento, oltre ai tifosi per il comportamento rispettoso dimostrato in quei momenti così delicati. Una domenica nera per il calcio tedesco e per l'Eintracht, che perde uno dei suoi storici sostenitori.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

"L’Eintracht Francoforte deve purtroppo comunicare la triste notizia che lo spettatore che durante la partita della domenica di Pasqua contro il 1. FC Colonia ha dovuto ricevere cure mediche d’urgenza nel corso del secondo tempo, è deceduto in ospedale ancora nella stessa giornata. L’uomo, di 87 anni, membro dell’Eintracht da molti anni e abbonato allo stadio. Ha subito un arresto cardiaco durante l’incontro. Sebbene sia stato inizialmente rianimato con successo sul posto, nel prosieguo non è stato più possibile stabilizzarne le condizioni".

"Quando una persona viene portata via da davanti ai nostri occhi, dalla nostra “famiglia” nel senso più profondo del termine, è qualcosa che difficilmente si può esprimere a parole. La famiglia dell’Eintracht è profondamente addolorata. I nostri pensieri e la nostra vicinanza vanno ai familiari e agli amici colpiti da questa perdita. Il nostro ringraziamento va ai soccorritori, che hanno lottato per la vita del nostro tifoso prima con successo, ma alla fine purtroppo invano, e a tutti i tifosi e presenti per la sensibilità dimostrata nell’accompagnare questi momenti così delicati".