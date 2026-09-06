Dieci minuti. Tanto è bastato ad Adama Traoré per vivere un debutto che difficilmente dimenticherà. Peccato che non sia stato per il motivo giusto. Entrato al 65’ nella sfida contro il Villarreal, l’esterno spagnolo si è ritrovato subito protagonista, ma nella maniera peggiore possibile. Un cross arrivato in area, il tentativo di spazzare via il pallone di testa e una traiettoria completamente sbagliata. La palla è finita nella sua porta, Leo Roman non ha potuto fare nulla e il Villarreal è passato avanti. Un autogol tanto sfortunato quanto spettacolare. Sembrava il colpo del ko per il Deportivo e soprattutto per Traoré. E invece la squadra galiziana ha reagito immediatamente. Prima il pareggio di Zakaria, poi la rimonta firmata da Aubameyang. Alla fine, l’esordio resta folle. Ma almeno con il sorriso.

Traoré, debutto folle: autogol, rimonta e vittoria del Deportivo contro il Villarreal

era entrato con l’obiettivo di aiutare ila trovare la vittoria. Dieci minuti dopo, invece, aveva messo nei guai la sua squadra. Un cross dalla fascia, l’esterno che si abbassa per dare una mano alla difesa e quel colpo di testa che prende una direzione completamente diversa da quella immaginata. Troppo forte, troppo preciso. Ma verso la porta sbagliata. Leo Román non è riuscito a intervenire e il Villarreal si è ritrovato avanti 2-1.

VILLARREAL, SPAGNA – 5 SETTEMBRE: Adama Traoré del Deportivo de La Coruña passa il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal CF e RC Deportivo de La Coruña, allo Stadio de la Ceramica, il 5 settembre 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Soprattutto per Traoré, che aveva appena iniziato la sua nuova avventura. Ma il Deportivo non si è perso. Tre minuti dopo è arrivato il pareggio di Zakaria, bravo a sfruttare il primo pallone toccato e a battere Luiz Junior sul primo palo. Poi è entrato in scena Aubameyang. Il gabonese ha partecipato a tutti e tre i gol della sua squadra: due assist e, a due minuti dalla fine, la rete del definitivo 3-2. Un errore enorme aveva rischiato di rovinare tutto. La reazione, però, ha cancellato la paura. Traoré si porterà dietro quell’autogol. Ma almeno potrà farlo con tre punti in tasca.