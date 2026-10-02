Bufera in casa Troyes. Il direttore sportivo Jocelyn Blanchard sarebbe finito al centro di un'indagine interna del club. Stando a quanto riportato da L'Est Eclaire, quotidiano di riferimento a Troyes, sarebbero arrivate alcune segnalazioni da parte di dipendenti che vedrebbero Blanchard protagonista di molestie sessuali nei loro confronti.

Troyes, Blanchard al centro di un'indagine

. Al centro dell'attenzione mediatica ci sarebbe il Troyes. Secondo L'Est Eclaire. Stando a quanto riportato dal giornale, il dirigente sarebbe imputato di aver rivolto commenti a carattere sessista, allusioni e dei gesti ritenuti inappropriati. L'accusa arriverebbe proprio nel mese in cui alcuni club della Ligue 1 festeggiano l'"Ottobre Rosa"

Jocelyn Blanchard è arrivato al Troyes a luglio, ed è stato messo a capo dell'area sportiva del club. L'Est Eclaire riporta che gli episodi che lo vedrebbero coinvolto si sarebbero verificati nei mesi successivi al suo arrivo. L'inchiesta del giornale continua affermando che alcuni di questi atteggiamenti sarebbero stati anche visti da persone presenti nell'area hospitality dello Stade de l'Aube.

Une enquête a été ouverte suite à plusieurs plaintes en interne pour harcèlement sexuel à l'encontre de Jocelyn Blanchard, le directeur sportif de l'ESTAC



La cellule safeguarding du City Football Group a pris le dossier en main https://t.co/ANwJTJaFBl — Romain Molina (@Romain_Molina) October 1, 2026

Il club quindi avrebbe deciso di aprire un'indagine interna. Il- gruppo che detiene la proprietà della squadra - avrebbe attivato un sistema di "safeguarding", usato per raccogliere e gestire segnalazioni relative a violenze, abusi, comportamenti inappropriati e molestie., responsabile del sistema per il CFG,

Al momento non c'è alcun procedimento giudiziario avviato nei confronti di Blanchard. Quanto riportato dal quotidiano francese riguarderebbe solo delle segnalazioni interne al club, e niente di tutto ciò per il momento è stato accertato nelle opportune sedi giudiziarie. Il Troyes dall'altra parte non è ancora entrato nel merito delle accuse. Il club ha dichiarato che parlerà della vicenda nel momento in cui verranno fatti accertamenti e si potranno fornire elementi solidi e verificati.