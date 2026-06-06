Thomas Tuchel ha confermato l'eccellente forma fisica di Harry Kane, definendolo pronto a trascinare l'Inghilterra ai Mondiali. A differenza delle passate edizioni, in cui non era al meglio, l'attaccante del Bayern Monaco arriva da una stagione straordinaria in Germania e ha brillato negli ultimi allenamenti settimanali. In questa stagione i numeri del numero 9 inglese sono stati impressionanti: 64 gol in 56 presenze, fornendo anche 8 assist aggiudicandosi la sua seconda Scarpa d'Oro dopo quella del 2024. Questi numeri sono incredibili perchè non è un attaccante che rimane solo in avanti in attesa della palla, bensì lo si vede spesso arretrare anche davanti alla difesa per impostare la manovra offensiva, correndo poi ad attaccare lo spazio dimostrando una forma fisica mai vista prima.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Le parole di Tuchel su Harry Kane

Thomas Tuchel ha rilasciato queste dichiarazioni durante una

conferenza stampa ufficiale direttamente dal ritiro della nazionale inglese a West Palm Beach, in Florida, dove la nazionale inglese si sta preparando per il Mondiale. Inizia la conferenza parlando della forma fisica di Kane: "Ha un aspetto asciutto, definito e si allena ai massimi livelli. Oggi abbiamo fatto una sessione di allenamento difensivo ed è stato lui a dettare l'intensità. È così abituato al pressing alto del Bayern Monaco e al gioco intenso che praticano nella metà campo avversaria. Sta dando l'esempio, penso che sia nella sua forma migliore."

DORTMUND, GERMANIA - 10 LUGLIO: Harry Kane dell'Inghilterra festeggia dopo la vittoria della squadra nella semifinale di UEFA EURO 2024 tra Paesi Bassi e Inghilterra presso il Football Stadium di Dortmund il 10 luglio 2024 a Dortmund, Germania. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Ha terminato poi dicendo di non preoccuparsi per il caldo, che vista la sua forma fisica non lo condizionerà in alcun modo: "È pronto a scendere in campo e non dobbiamo preoccuparci per lui, nemmeno se ci sarà un caldo infernale. Mi ha dimostrato per tutta la settimana di essere pronto. È il nostro giocatore chiave".

Caricamento post Instagram...

La partita contro la Nuova Zelanda inizierà alle 21:00 (16:00 ora locale), con una temperatura prevista die un livello di umidità intorno al. Tuchel proprio per questo motivo intende schierare due formazioni diverse in ciascun tempo ale si concentrerà sull'aumentare il livello di energia della sua squadra.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.