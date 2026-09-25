Il 25 settembre 2022, al Tórsvøllur di Tórshavn, la Turchia lasciava il campo con una sconfitta per 2-1 contro le Isole Far Oer. La promozione era già al sicuro e quel risultato non poteva più toglierle il primo posto nel girone. Restava comunque l’ultima immagine della sua parentesi in League C.

Quattro anni dopo, il calendario le riconsegna la stessa data

Prima la discesa, poi la risalita

Venerdì 25 settembre 2026 saràad accendere le luci e dall’altra parte del campo ci sarà la. Per la nazionale disarà la prima partita della sua storia in, il livello più alto raggiunto da quando laè nata. Nel gruppo ci sono anche. L’ingresso tra le grandi, almeno sulla carta, non prevede un periodo di ambientamento.Per capire il percorso basta tornare all’edizione 2020/21. Lagiocava in, inserita in un girone con. Chiuse all’ultimo posto e retrocesse. Due anni più tardi si ritrovò contro. La permanenza indurò una sola edizione.

Le prime quattro giornate portarono altrettante vittorie e il 3-3 contro il Lussemburgo, alla quinta, rese matematica la promozione. Tredici punti complessivi e il ritorno immediato in League B. Poi Tórshavn, il 25 settembre: 2-1 per le Isole Far Oer in una partita che non poteva più modificare il primo posto turco.

La categoria successiva richiese più pazienza; Nella Nations League 2024/25 la squadra di Montella arrivò all’ultima giornata ancora imbattuta e in testa al gruppo. Una vittoria in Montenegro avrebbe significato promozione diretta. A Nikšić, invece, Nikola Krstović segnò tre volte e consegnò ai padroni di casa il 3-1. Nelle stesse ore il Galles superò 4-1 l’Islanda a Cardiff e scavalcò la Turchia proprio all’ultima curva. Ai gallesi andò la promozione diretta, alla nazionale turca lo spareggio.

L’avversaria estratta fu l’Ungheria, la stessa squadra che aveva chiuso davanti a tutti nel girone della retrocessione turca del 2020. Il doppio confronto di marzo 2025 lasciò poco spazio all’equilibrio: 3-1 a Istanbul il 20 marzo, altri tre gol senza subirne a Budapest tre giorni più tardi.

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler e Abdülkerim Bardakcı firmarono lo 0-3 del ritorno. Il conto complessivo diceva 6-1 e, soprattutto, League A. Dal Montenegro a Budapest erano trascorsi quattro mesi. Dalla League C all’élite della Nations League, meno di tre anni.

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Dalla League C alla nuova Turchia di Montella

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erano già in campo ail 25 settembre 2022. Arda Güler , invece, quella maglia non l’aveva ancora indossata: avrebbe debuttato con la nazionale maggiore meno di due mesi dopo, il 19 novembre 2022. Oggi ha 21 anni, gioca nele ha già superato le trenta presenze con la. È una distanza che si misura anche attraverso i nomi: alcuni hanno vissuto lae tutta la risalita, altri sono diventati centrali mentre la squadra guadagnava terreno.è arrivato nel settembre 2023. Sotto la sua gestione laha affrontato l’ultimasenza perdere nelle prime cinque giornate e, dopo il passo falso in, ha reagito battendo l’6-1 nel doppio spareggio che valeva la promozione.

Ora il compito cambia. Dopo aver inseguito per anni la categoria superiore, la Turchia dovrà capire quanto può reggere il confronto con chi in League A è già abituato a stare.

Turchia-Francia, la prima volta comincia da Kocaeli

Il calendario ha sistemato Francia e Italia nelle prime due caselle:. Il 25 settembre isaranno al, tre giorni più tardi arriveranno gli azzurri a. Poi toccheranno le trasferte contro ilil 2 ottobre e contro l’Italia il 5 ottobre.

Basta la prima settimana per capire il cambio di livello.

Zidane debutta sulla panchina della Francia

Anche laarriverà acon qualcosa da inaugurare. Il 28 luglio Zinédine Zidane ha raccolto l’eredità di, chiudendo un ciclo durato quattordici anni. La sua prima partita da commissario tecnico sarà proprio contro la

Kylian Mbappé resta il capitano e il punto di riferimento della squadra, in un gruppo che continua ad avere a disposizione uomini come Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué ed Eduardo Camavinga. Zidane ritrova così la nazionale francese da un’altra prospettiva, vent’anni dopo l’ultima partita giocata con la maglia dei Bleus.

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Dal 2-0 di Konya al nuovo incrocio con i Bleus

si incontreranno due esordi con origini molto diverse. Lacambia guida dopo uno dei cicli più lunghi della propria storia recente; lacambia piano dopo averne scalati due. Tra le due nazionali, peraltro, esiste un precedente che il pubblico turco non ha dimenticato. L’ultima volta che la Francia ha giocato in, nel giugno 2019,firmarono il 2-0 dinelle qualificazioni a

Sette anni dopo cambiano la città, gli allenatori e gran parte degli uomini in campo. La Francia resta il primo ostacolo, la Turchia, però, il 25 settembre porta con sé anche un piccolo gioco della memoria. Nel 2022, quando l’arbitro fischiò la fine a Tórshavn, la sua avventura in League C si chiuse contro le Isole Far Oer.

Quattro anni esatti più tardi, dal tunnel del Kocaeli Stadyumu uscirà per affrontare la Francia; La data è rimasta la stessa, ma tutto il resto è cambiato.