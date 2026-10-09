Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Dopo l'ultima disastrosa campagna nella Nations League, per la Turchia è stato il momento di compiere delle scelte forti. La nazionale turca ha disputato una brutta sosta di settembre-ottobre, anche per via delle tante defezioni avute negli ultimi tempi. Vincenzo Montella, in carica dal 2023, non poteva contare sui talenti maggiori della propria rosa: Hakan Calhanoglu, Kenan YIldiz e Baris YIlmaz. Inoltre, il girone in cui doveva competere la Turchia non era proprio dei più semplici: infatti, la nazionale allenata dall'italiano ha dovuto fronteggiare Belgio, Francia e un'Italia inaspettatamente di alto livello.

🚨⚠️ BREAKING: Vincenzo Montella has been sacked by the Turkish national team.



He’s no longer the head coach. ❌🇹🇷 pic.twitter.com/b04T1cAAY2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026

Montella non è più il CT della Turchia

Prevedibilmente i risultati sono stati altamente insufficienti:0 vittorie e 4 sconfitte con 2 soli gol fatti e ben 11 subiti. Ad esclusione del primo match contro la Francia, tutte le sfide seguenti sono state perse subendo almeno 3 reti. Perciò, dopo aver collezionato una serie di partite deludenti anche al Mondiale, la Federcalcio turca ha deciso di intervenire direttamente sulla panchina.a ha iniziato la sua avventura da CT della nazionale turca dopo aver allenato per due stagioni l'Adana Demirspor. Sembrava l'inizio di un nuovo grande ciclo, considerando i risultati dell'Europeo '24 (quarti di finale). Tuttavia, nonostante il raggiungimento della qualificazione che mancava da 24 anni, la Turchia è riuscita a registrare solopunti ai gironi della Coppa del Mondo. L'uscita precoce (seppur quantomeno sfortunata) e il disastro autunnale hanno condannato il CT italiano, portandolo direttamente all'esonero.

BOLOGNA, ITALIA - 5 OTTOBRE: Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, osserva la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Turchia allo stadio Renato Dall'Ara, il 5 ottobre 2026 a Bologna. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Mentre si dilagano i rumors sulla candidatura di Arda Turan come nuovo tecnico, la Federcalcio turca ha diramato un comunicato sui propri profili social: "Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, nella riunione odierna, ha deciso di proseguire nel suo incarico fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. In sostituzione dei due membri effettivi del consiglio di amministrazione che si erano precedentemente dimessi, sono stati nominati i membri supplenti Signor İbrahim Özbay e Signor Metin Akyüz.

È stata presa la decisione di non proseguire con il Commissario Tecnico della Nazionale A, Signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale Signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le sue dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF, è stato nominato il Signor Serdar Yıldız. Inoltre, il Signor Ahmet Erzurumlu, attualmente in carica come Direttore delle Operazioni di Registrazione della TFF, è stato nominato Vice Segretario Generale della TFF. Con rispetto, si informa il pubblico".