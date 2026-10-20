L’ex allenatore del Besiktas prende il posto di Montella e firma per quattro anni con la nazionale turca
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La Turchia riparte da Sergen Yalcin. La TFF (Turkish Football Federation), dopo la separazione con l'ex ct Vincenzo Montella (annunciata lo scorso 9 ottobre), ha deciso di affidare ufficialmente la guida della Nazionale maggiore all'ex tecnico del Besiktas, Sergen Yalcin, offrendo un contratto di ben quattro anni.
Il comunicato della nazionale turcaAttraverso un comunicato stampa pubblicato sui propri profili social, la Federazione calcistica turca ha annunciato l'arrivo in panchina di Sergen Yalcin, scrivendo: "La Federazione Calcistica Turca, nel corso della riunione odierna del suo Consiglio Direttivo, ha deliberato la nomina di Sergen Yalçın alla guida tecnica della nostra Squadra Nazionale A. Con il tecnico di 53 anni e il suo staff verrà siglato un contratto quadriennale".
Proseguendo, la Federcalcio turca ha aggiunto: "Nato a Istanbul il 5 novembre 1972, Sergen Yalcin è diventato professionista nel Beşiktaş, club nel cui settore giovanile ha mosso i primi passi nel calcio. Grazie alle sue prestazioni con la maglia nerazzurra, Yalçın si è imposto tra i talenti più brillanti del calcio turco; nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato anche le maglie di İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. Ha conquistato il primato di primo giocatore a militare nelle fila di Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. Negli ultimi anni della sua carriera, Yalçın ha giocato nell'Etimesgut Şekerspor e nell'Eskişehirspor; durante il periodo da calciatore ha vinto con il Beşiktaş 4 campionati e 2 Coppe di Turchia. Con il Galatasaray ha conquistato 2 campionati e una Coppa di Turchia".
La carriera da allenatore di YalcinAll'interno della nota, la TFF ha ripercorso la carriera da allenatore di Sergen Yalcin, raccontando: "Dopo i successi ottenuti come giocatore, Sergen Yalcin ha proseguito il suo contributo al calcio turco nelle vesti di allenatore, iniziando la carriera tecnica nel vivaio del Beşiktaş e proseguendola poi con Gaziantepspor (2 volte), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2 volte) e Antalyaspor. Nella stagione 2020/21 ha portato per la prima volta alla guida del Beşiktaş alla vittoria del titolo di Süper Lig e della Coppa di Turchia. Con questo exploit è diventato il primo e unico nella storia del Beşiktaş a conquistare il titolo di Süper Lig sia come calciatore che come allenatore".
Infine, la Federazione calcistica turca ha concluso, mandando un grande in bocca al lupo al nuovo ct della nazionale: "Sergen Yalcin apre un nuovo capitolo della sua carriera, trasferendo alla nostra squadra l'esperienza maturata a livello di club, e d'ora in poi lavorerà per il successo della nostra Nazionale A di calcio. La Federazione Calcistica Turca augura a Yalcin ogni successo nel suo nuovo incarico e confida che questa decisione porti benefici al nostro paese e alla nostra Squadra Nazionale A".
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