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La Turchia riparte da Sergen Yalcin. La TFF (Turkish Football Federation), dopo la separazione con l'ex ct Vincenzo Montella (annunciata lo scorso 9 ottobre), ha deciso di affidare ufficialmente la guida della Nazionale maggiore all'ex tecnico del Besiktas, Sergen Yalcin, offrendo un contratto di ben quattro anni.

Il comunicato della nazionale turca

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sui propri profili social, la Federazione calcistica turca ha annunciato l'arrivo in panchina di, scrivendo: "La, nel corso della riunione odierna del suo Consiglio Direttivo, ha deliberato la nomina di Sergen Yalçın alla guida tecnica della nostra Squadra Nazionale A. Con il tecnico di 53 anni e il suo staff verrà".

Proseguendo, la Federcalcio turca ha aggiunto: "Nato a Istanbul il 5 novembre 1972, Sergen Yalcin è diventato professionista nel Beşiktaş, club nel cui settore giovanile ha mosso i primi passi nel calcio. Grazie alle sue prestazioni con la maglia nerazzurra, Yalçın si è imposto tra i talenti più brillanti del calcio turco; nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato anche le maglie di İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. Ha conquistato il primato di primo giocatore a militare nelle fila di Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. Negli ultimi anni della sua carriera, Yalçın ha giocato nell'Etimesgut Şekerspor e nell'Eskişehirspor; durante il periodo da calciatore ha vinto con il Beşiktaş 4 campionati e 2 Coppe di Turchia. Con il Galatasaray ha conquistato 2 campionati e una Coppa di Turchia".

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Millî Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak.



5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya… pic.twitter.com/wEkpddueFa — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 20, 2026

La carriera da allenatore di Yalcin

All'interno della nota, laha ripercorso la carriera da allenatore diraccontando: "Dopo i successi ottenuti come giocatore,ha proseguito il suo contributo al calcio turco nelle vesti di allenatore, iniziando la carriera tecnica nel vivaio dele proseguendola poi con Gaziantepspor (2 volte), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2 volte) e Antalyaspor. Nella stagione 2020/21 ha portato per la prima volta alla guida del. Con questo exploit è diventato il primo e unico nella storia del Beşiktaş a conquistare il titolo di Süper Lig sia come calciatore che come allenatore".

ISTANBUL, TURCHIA - 13 SETTEMBRE: L'allenatore del Beşiktaş, Sergen Yalcin, esprime il proprio apprezzamento verso i tifosi durante la partita della Trendyol Süper Lig tra Beşiktaş JK e Rams Başakşehir FK, disputata al Tüpraş Stadium il 13 settembre 2025 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Infine, la Federazione calcistica turca ha concluso, mandando un grande in bocca al lupo al nuovo ct della nazionale: "Sergen Yalcin apre un nuovo capitolo della sua carriera, trasferendo alla nostra squadra l'esperienza maturata a livello di club, e d'ora in poi lavorerà per il successo della nostra Nazionale A di calcio. La Federazione Calcistica Turca augura a Yalcin ogni successo nel suo nuovo incarico e confida che questa decisione porti benefici al nostro paese e alla nostra Squadra Nazionale A".