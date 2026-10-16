Continua lo straordinario momento di forma del Besiktas, uscito vittorioso in Germania sul campo dell'Hoffenheim per 2-3. La squadra di Vincenzo Italiano ha mostrato l'ennesima prova di forza della sua stagione, nonostante l'assenza di Dusan Vlahovic, fermato da un'influenza. Proprio del serbo ha parlato l'ex allenatore di Fiorentina e Bologna.

Il connubio ritrovato

La scintilla frascoppiò all'alba della stagione 2021/22. Il centravanti serbo, reduce dall'annata più prolifica della sua carriera alla, in cui mise a segno 21 gol in 37 partite con, iniziò a bomba la prima parte di, segnando 17 gol in 21 partite da agosto a gennaio, prima di scegliere laed entrare nella lista nera dei tifosi viola.

FLORENCE, ITALY - JANUARY 17: Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano, allenatore della ACF Fiorentina, festeggiano dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Genoa CFC allo Stadio Artemio Franchi il 17 gennaio 2022 a Firenze, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Da quel momento, le strade dei due non si sono più incrociate, se non da avversari. Ma, mentre Italiano si è tolto delle soddisfazioni a Bologna vincendo la Coppa Italia in finale contro il Milan, diventando leggenda per i tifosi felsinei, lo stesso non si può dire per l'avventura di Vlahovic in bianconero, costellata da infortuni, rapporti tesi con gli allenatori e con la tifoseria. In estate, però, entrambi hanno sposato la causa turca, ritrovandosi come un magnete al Besiktas, forse spinti uno dall'altro.

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Il corteggiamento