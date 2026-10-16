12 vittorie su 15, secondo posto in Super Lig alle spalle del Galatasaray e a punteggio pieno in Europa League: il Besiktas si gode Vincenzo Italiano
I tifosi del Besiktas sono già pazzi di Italiano: canta tutto lo stadio
Continua lo straordinario momento di forma del Besiktas, uscito vittorioso in Germania sul campo dell'Hoffenheim per 2-3. La squadra di Vincenzo Italiano ha mostrato l'ennesima prova di forza della sua stagione, nonostante l'assenza di Dusan Vlahovic, fermato da un'influenza. Proprio del serbo ha parlato l'ex allenatore di Fiorentina e Bologna.
Il connubio ritrovatoLa scintilla fra Vlahovic e Italiano scoppiò all'alba della stagione 2021/22. Il centravanti serbo, reduce dall'annata più prolifica della sua carriera alla Fiorentina, in cui mise a segno 21 gol in 37 partite con Cesare Prandelli e Beppe Iachini, iniziò a bomba la prima parte di Serie A, segnando 17 gol in 21 partite da agosto a gennaio, prima di scegliere la Juventus ed entrare nella lista nera dei tifosi viola.
Da quel momento, le strade dei due non si sono più incrociate, se non da avversari. Ma, mentre Italiano si è tolto delle soddisfazioni a Bologna vincendo la Coppa Italia in finale contro il Milan, diventando leggenda per i tifosi felsinei, lo stesso non si può dire per l'avventura di Vlahovic in bianconero, costellata da infortuni, rapporti tesi con gli allenatori e con la tifoseria. In estate, però, entrambi hanno sposato la causa turca, ritrovandosi come un magnete al Besiktas, forse spinti uno dall'altro.
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Il corteggiamentoL'attaccante serbo, arrivato al Besiktas a parametro zero, è sceso in campo otto volte, trovando la via della rete in sei occasioni. Ieri, nel successo esterno in Germania, è rimasto KO a causa di un'influenza e il suo sostituto, Oh Hyeon-Gyu, ha trovato la doppietta decisiva. Vincenzo Italiano, ai microfoni di Gianluca Di Marzio, ha raccontato com'è nata la trattativa in estate: "Era influenzato ed è rimasto a casa però il suo sostituto, Oh Hyeon-gyu, ha fatto una doppietta. Però sì, ci siamo sentiti spesso quest’estate, cercando di tenere vivo un po’ questo contatto e nel momento in cui si è potuto affondare siamo stati bravi e l’abbiamo portato con noi. Dusan sta facendo bene e secondo me può fare ancora molto di più ma in questo momento siamo molto contenti".
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