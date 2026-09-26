Il Liverpool, dopo l'addio di Richard Hughes che è volato in Arabia Saudita per accasarsi all'Al-Hilal, ha ufficialmente trovato il nuovo direttore sportivo. Il club inglese ha riportato ai vertici della società il 45enne Julian Ward. Il dirigente vanta un bel vissuto all'interno dell'ambiente Reds. La storia tra le parti inizia nel lontano 2012, quando Ward arriva nella terra dei Beatles dal Manchester City. Il manager ricopre inizialmente il ruolo di semplice responsabile dello scouting europeo per Spagna e Portogallo, passa qualche anno dopo alla gestione dei prestiti e diventa vice direttore sportivo nel 2020, al fianco di Michael Edwards.

Nel 2022 Ward prende la carica di direttore sportivo, dopo l'addio dello stesso Edwards, ma decide di lasciare l'incarico a fine stagione, solo dopo aver chiuso colpi incredibili del calibro di Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo e Alexis Mac Allister, restando alla guida dell'area sportiva anche oltre la scadenza del contratto pur di chiudere l'affare con il Brighton. Dopo l'addio ad Anfield, Ward ha lavorato come direttore tecnico per i proprietari di Fenway Sports Group (FSG). La proprietà del Liverpool voleva affidargli la gestione totale di una seconda squadra per avviare la strategia dei club satelliti, ma dopo un'attenta valutazione ha accantonato il progetto.

L'emozione di Ward e l'intesa con mister Iraola

Appena formalizzato il suo ritorno ad Anfield, lo stesso Julian Ward affida ai canali ufficiali del club tutta la sua soddisfazione per questo nuovo capitolo professionale: "Sono incredibilmente entusiasta di assumere questo ruolo e ovviamente ringrazio enormemente la proprietà per la fiducia riposta in me. Avendo fatto parte delle operazioni calcistiche del Liverpool per oltre un decennio, conosco in prima persona la sfida legata a questa posizione e comprendo chiaramente le esigenze e le ambizioni di questo grande club".

Il dirigente sottolinea poi la solidità dell'ambiente e traccia la rotta per il futuro: "Viviamo un periodo entusiasmante per il Liverpool, dentro e fuori dal campo, in cui cambiamento e opportunità vanno di pari passo, ma allo stesso tempo la cultura, i valori e i principi che sostengono il club da così tanto tempo restano forti come sempre. Come società calcistica, continueremo a creare un ambiente che massimizzi le prestazioni, promuovendo al contempo lo sviluppo continuo dei nostri giocatori e delle nostre persone".

Ward chiude il suo intervento blindando il tecnico Andoni Iraola e tutto il gruppo di lavoro: "Con Andoni, insieme all'ampio staff dell'AXA Training Centre, dell'Academy e dell'AXA Melwood, possediamo le competenze, il talento e le condizioni necessarie per continuare a spingere il club in avanti. Costruire su queste solide fondamenta e sul lavoro svolto nelle ultime stagioni rappresenta sia un'enorme responsabilità sia un privilegio".

GIACARTA, INDONESIA - 20 LUGLIO: Un tifoso con il logo del Liverpool tatuato sul corpo durante la partita tra Indonesia XI e Liverpool FC, il 20 luglio 2013 a Giacarta, Indonesia. (Foto di Ulet Ifansasti/Getty Images)

La benedizione di FSG e le parole di Mike Gordon

La scelta di puntare nuovamente su un profilo interno e già perfettamente rodato raccoglie il plauso totale della proprietà americana, che cercava una figura di assoluta garanzia per dare continuità al progetto tecnico. Il presidente di Fenway Sports Group, Mike Gordon, accoglie così il ritorno del direttore sportivo: "Siamo felicissimi che Julian abbia accettato di assumere la guida del nostro dipartimento calcistico in questo momento, soprattutto perché lo riteniamo il candidato ideale vista la sua vasta esperienza nell'industria del calcio in generale e nel Liverpool in particolare".

Il numero uno di FSG ribadisce infine l'importanza cruciale di questa mossa per sostenere il lavoro dell'allenatore: "Le conoscenze e le competenze che porta con sé miglioreranno ulteriormente le nostre operazioni calcistiche, garantendo inoltre ad Andoni tutto il supporto di cui ha bisogno mentre continua a fare un'impressione così positiva come capo allenatore. La nomina di Julian rappresenta anche la continuazione di un rapporto di lunga data che ha sempre portato ottimi frutti al Liverpool, e guardiamo con grande entusiasmo alla prossima fase del suo sviluppo".