Ufficiale Osimhen al Galatasaray: l’ex Napoli sbarca a Istanbul

Osimhen al Galatasaray: le cifre in gioco

Victor Osimhen, 25 anni, in campo contro il Rizespor (Foto: Getty)

Dunque, Osimhen saluta gli Aazurri per tornare in Super Lig. Ma a quale prezzo? Sono cifre importanti quelle messe sul piatto dal Galatasaray per riavere uno dei principali autori della vittoria in campionato dell'anno scorso, dominato da protagonista assoluto. L'ostacolo principale era rappresentato dai 75 milioni di clausola rescissoria, ma il club giallorosso è infine riuscito a trovare una soluzione in grado di soddisfare i partenopei: allo scadere della clausola, il Napoli riceverà subito 40 milioni, a seguire i restanti 35 l'anno successivo. In più, al club di De Laurentiis viene riconosciuta una percentuale del 10% sulla futura rivendita, oltre a una penale su un eventuale rientro di Osimhen in Italia per i prossimi due anni.