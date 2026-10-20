Per il Crystal Palace l’aquila è molto più di un simbolo sullo stemma: dal 2010 il suo volo accompagna le giornate di Selhurst Park. Ora, questa tradizione è finita sotto accusa: a mettere in discussione il rito delle Eagles è una delle più note associazioni animaliste del mondo.

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L'aquila del Crystal Palace

Laha contattato ilper chiedere di ritirare, l’aquila calva americana che fa da mascotte del club, e di impegnarsi a non usare mai più un animale vivo come mascotte. La lettera, visionata dal Guardian, è indirizzata all’amministratrice delegata del club Sharon Lacey. Secondo la, l’esperienza del "matchday" può rendere l’uccello spaventato, disorientato e in preda al panico, oltre a mettere a rischio anche gli spettatori.

Il club è noto come Eagles dal 1973, quando l’allora allenatore Malcolm Allison cambiò il soprannome da Glaziers. La prima aquila è arrivata a Selhurst Park nel 2010 con Kayla, protagonista degli spettacoli prima delle partite fino al 2020. L’erede è Phoenix, che ha esordito nell’agosto 2024 prima della sfida con il West Ham. Vive all’Eagle Heights Wildlife Foundation, nel Kent, e il sito della proprietà afferma che l'aquila è stata preparata al ruolo fin dalla schiusa delle uova. Come riportato dal Guardian, in questa stagione non è ancora apparsa nessuna aquila a Selhurst Park: il volo sul campo prima del fischio d’inizio, sembra essere stato abbandonato.

La lettera della PETA

Nella lettera lasostiene che luci intense, rumori forti e folla chiassosa rendano gli stadi un luogo inadatto agli animali. Cita casi di aquile finite contro muri o vetrate e di un falco posato sulla testa di uno spettatore, con gli artigli piantati nel cappello. Riporta anche un episodio del, quando un tifoso del Charlton fu giudicato colpevole di aver tentato di colpire con un pugno l’aquila durante una gara di

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Una vista dettagliata di una bandierina del calcio d'angolo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images) In natura, spiega l’organizzazione, questi rapaci coprono vasti territori ed evitano il contatto ravvicinato con gli esseri umani, e anche gli esemplari allevati in cattività mantengono i propri istinti e possono soffrire stress e frustrazione: “Le aquile calve sono venerate come simboli di libertà, eppure Phoenix viene utilizzata poco più che come un accessorio per intrattenere i tifosi di calcio. Il Crystal Palace ha già una mascotte umana per dare energia ai tifosi, quindi non c’è motivo di portare un animale selvatico in uno stadio rumoroso e affollato. PETA esorta il club a lasciare che Phoenix spieghi le sue ali e la ritiri definitivamente dai suoi incarichi durante le partite”.

Il Palace non ha risposto né alla lettera né a una successiva richiesta di chiarimenti, e non ha commentato quando il Guardian lo ha contattato. Nessuna risposta è arrivata nemmeno da Eagle Heights sulle condizioni di salute attuali di Phoenix.