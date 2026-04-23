Una statistica clamorosa riguarda la cavalcata del Getafe. Solo l'Oviedo ultimo in classifica segna meno della formazione di José Bordalas.
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La miglior difesa è l'attacco, si dice in molti casi. Evidentemente ciò non vale per il Getafe di José Bordalas, protagonista di una splendida stagione che potrebbe culminare con la qualificazione all'Europa che conta senza aver - dopo 32 giornate di campionato - tagliato il traguardo delle 30 reti.
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Getafe, sicuro di andare in Europa?La bellezza di questo sport si spiega anche, spesse volte, con la sua imprevedibilità. Una squadra come il Getafe, con una media gol inferiore a una rete per partita, si appresta a giocarsi l'accesso alla competizione europea per club più importante. E così, inesorabilmente, è la difesa che diventa il miglior attacco. Sono 32 le reti assommate dalla formazione di José Bordalas. Solo l'Oviedo, ultimo in classifica, può contare su un attacco meno prolifico.
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Come detto, tuttavia, la forza del Getafe in Liga sta nella difesa. I soli 32 gol subiti, uno per partita, ne fanno una tra le retroguardie migliori del campionato. Difatti, solamente Barcellona e Real Madrid vantano numeri più gratificanti di quelli difensivi del Getafe, avendo incassato 30 reti ciascuna. In ogni caso, la differenza tra gol fatti e subiti resta negativa, pari a -4, e alimenta la curiosità sulla formazione di Bordalas.
L'attacco del GetafeSenza dubbio, gran parte del merito difensivo va attribuito al portiere David Soria, titolare inamovibile da diverse stagioni e protagonista di una statistica altrettanto incredibile. Al contrario, interessante notare che il miglior marcatore del Getafe sia Mauro Arambarri, classe 1995 uruguaiano, autore di sole 6 reti e 2 assist. L'ultimo gol lo ha segnato il 21 marzo scorso nel successo di misura sull'Espanyol.
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