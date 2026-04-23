La miglior difesa è l'attacco, si dice in molti casi. Evidentemente ciò non vale per il Getafe di José Bordalas, protagonista di una splendida stagione che potrebbe culminare con la qualificazione all'Europa che conta senza aver - dopo 32 giornate di campionato - tagliato il traguardo delle 30 reti.

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GETAFE, SPAGNA - 08 MARZO: David Soria del Getafe CF reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e Real Betis Balompié al Coliseum Alfonso Perez l'08 marzo 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Getafe, sicuro di andare in Europa?

La bellezza di questo sport si spiega anche, spesse volte, con la sua imprevedibilità. Una squadra come il Getafe, con una media gol inferiore a una rete per partita, si appresta a giocarsi l'accesso alla competizione europea per club più importante. E così, inesorabilmente,. Sonole reti assommate dalla formazione di José Bordalas. Solo l'Oviedo, ultimo in classifica, può contare su un attacco meno prolifico.

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Come detto, tuttavia, la forza del Getafe in Liga sta nella difesa. I soli 32 gol subiti, uno per partita, ne fanno una tra le retroguardie migliori del campionato. Difatti, solamente Barcellona e Real Madrid vantano numeri più gratificanti di quelli difensivi del Getafe, avendo incassato 30 reti ciascuna. In ogni caso, la differenza tra gol fatti e subiti resta negativa, pari a -4, e alimenta la curiosità sulla formazione di Bordalas.

L'attacco del Getafe

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Senza dubbio, gran parte del merito difensivo va attribuito al portiere David Soria, titolare inamovibile da diverse stagioni e protagonista di una statistica altrettanto incredibile . Al contrario, interessante notare che il miglior marcatore del Getafe sia Mauro, classe 1995 uruguaiano, autore di sole 6 reti e 2 assist. L'ultimo gol lo ha segnato il 21 marzo scorso nel successo di misura sull'Espanyol.Dietro di lui, fermi a 4 gol troviamo, ex Roma, e, memore di un passato all'Inter. Loro tre hanno siglato, dunque, 14 reti complessive; il che significa il 50% di quelle dell'intera squadra in Liga. Essendo la Spagna in corsa per ottenere un quinto posto utile alla qualificazione Champions, da seconda nel ranking UEFA; è possibile che Bordalas continui a sperare nella grande Europa fino all'ultimo. Al momento,. Sognare d'altronde, con questa difesa, è consentito.

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