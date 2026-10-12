È durata soltanto cinque mesi l'esperienza di Jens Härtel alla guida della squadra Under 19 dell'Union Berlino. Arrivato a maggio con l'incarico di accompagnare la crescita dei giovani del club, come riporta Kicker.de, l'allenatore ha deciso di lasciare il proprio ruolo dopo la denuncia penale presentata dalla commissione disciplinare della federazione calcistica tedesca. La vicenda riguarda presunti commenti discriminatori, per i quali gli organi competenti hanno chiesto una squalifica di diverse settimane. Una decisione che ha scosso il settore giovanile della società di Köpenick e aperto una fase delicata per tutto l'ambiente.

Le scuse di Härtel

Di fronte alle contestazioni, Härtel ha riconosciuto le proprie responsabilità, senza cercare giustificazioni. Attraverso i canali ufficiali, il tecnicoe di non aver rispettato ilRuolo che un allenatore è chiamato a svolgere, soprattutto quando lavora con ragazzi giovani. Lesono state rivolte alla squadra, allo staff e alla società. Härtel ha anche annunciato di voler prendersi del tempo per riflettere sull'accaduto e di cercare un supporto professionale per affrontare quanto successo. Prima dell'avventura con la squadra giovanile dell'Union Berlino, Härtel era stato esonerato dall'La squadra che militava in terza divisione, aveva scelto una nuova guida tecnica a gennaio, dopo aver perso tre partite consecutive ed essere scivolata in zona retrocessione diretta.

BRAUNSCHWEIG, GERMANIA - 08 OTTOBRE: Jens Härtel , allenatore dell'Eintracht Braunschweig, durante la seconda partita della Bundesliga tra Eintracht Braunschweig e SC Paderborn 07 all'Eintracht Stadion l'8 ottobre 2023 a Braunschweig, Germania. (Foto di Cathrin Mueller/Getty Images)

La posizione dell'Union Berlino e le possibili contromisure

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L'Union Berlino ha preso atto della decisione e concordato con l'allenatore un periodo di congedo.ha spiegato: "Jens Härtel si è comportato in modo inappropriato ed è stato sanzionato da noi. Rispettiamo la sua decisione e abbiamo concordato con lui un periodo di congedo. Il suo comportamento nelle ultime settimane è stato caratterizzato da un sincero impegno per risolvere la situazione e il suo rapporto con la squadra rimane assolutamente intatto".L'episodio ha spinto il club a interrogarsi su come prevenire comportamenti simili in futuro. Tra le ipotesi c'è l'introduzione diper allenatori e membri dello staff. Questo con l'obiettivo di promuovere un linguaggio appropriato e impedireall'interno del vivaio. Una riflessione che va oltre il singolo caso e chiama in causa la responsabilità educativa di chi lavora quotidianamente con i giovani.