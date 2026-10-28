Il numero 8 dei Blancos ha mandato un messaggio chiaro alla comunità spagnola: chiunque abbia bisogno di aiuto, può contare sul suo sostengo emotivo e materiale
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Anche il mondo del calcio, a suo modo, partecipa al cordoglio per la tragedia ferroviaria accaduta nella giornata di oggi in Spagna. A 150 km a sud di Madrid è andato in scena una collisione spaventosa fra due treni ad alta velocità, causando 68 morti e oltre 100 feriti (secondo un bollettino delle 17). Questo incidente è stato uno dei peggiori nella storia recente della Spagna e perciò, l'uscente Primo Ministro Pedro Sanchez ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.Le istituzione sportive hanno annullato le partite del primo turno di Copa del Rey in programma per questi giorni, "in segno di rispetto e solidarietà". Il Real Madrid ha fatto un minuto di silenzio prima di iniziare l'allenamento di oggi. I giocatori hanno avuto reazioni diverse davanti al disastro. Innanzitutto c'è stato chi ha politicizzato la vicenda come Marcos Llorente e Dani Carvajal, che hanno attaccato il Ministro dei Trasporti Oscar Puente. Poi ci sono stati altri giocatori come Federico Valverde, capitano del Real Madrid, che hanno deciso di offrire sostegno incondizionato alle vittime.
Il supporto di ValverdeValverde, nonostante sia di provenienza uruguaiana, si è integrato perfettamente nella comunità madridista. Divenuto capitano, il numero 8 è uno degli elementi più amati dai tifosi Blancos, in campo e fuori. Perciò, Valverde è stato molto colpito dall'accaduto odierno, tanto che ha postato sui propri canali social un messaggio molto intenso e di supporto.
Valverde ha così utilizzato il suo profilo di Instagram per condividere la sua volontà di aiutare la comunità in questo traumatico avvenimento: "Vorrei fare le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime del tragico incidente ferroviario di Toledo. La mia mente e il mio cuore sono tutti per i feriti e chiunque è stato colpito dall'accaduto. Come capitano del Real Madrid mi metto personalmente a disposizione per aiutare chiunque abbia bisogno in qualsiasi modo, soprattutto per collaborare rispetto alla diffusione di informazioni per localizzare i dispersi".
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