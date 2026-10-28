Anche il mondo del calcio, a suo modo, partecipa al cordoglio per la tragedia ferroviaria accaduta nella giornata di oggi in Spagna. A 150 km a sud di Madrid è andato in scena una collisione spaventosa fra due treni ad alta velocità, causando 68 morti e oltre 100 feriti (secondo un bollettino delle 17). Questo incidente è stato uno dei peggiori nella storia recente della Spagna e perciò, l'uscente Primo Ministro Pedro Sanchez ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.

Fede Valverde, desde su cuenta de Instagram, está dando apoyo a las familias, publicando fotos de desaparecidos para ayudar a encontrarlos y lugares donde donar sangre.



Honor en mayúsculas y digno capitán del Real Madrid. pic.twitter.com/HSNL2OvZFt — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) October 28, 2026

Il supporto di Valverde

Le istituzione sportive hanno annullato le partite del primo turno di Copa del Rey in programma per questi giorni, "in segno di rispetto e solidarietà". Ilha fatto un minuto di silenzio prima di iniziare l'allenamento di oggi. I giocatori hanno avuto reazioni diverse davanti al disastro. Innanzitutto c'è stato chi ha politicizzato la vicenda comee Dani Carvajal, che hanno attaccato il Ministro dei Trasporti Oscar Puente. Poi ci sono stati altri giocatori come, capitano del Real Madrid, che hanno deciso di offrire sostegno incondizionato alle vittime.Valverde, nonostante sia di provenienza uruguaiana, si è integrato perfettamente nella comunità madridista. Divenuto capitano, il numero 8 è uno degli elementi più amati dai tifosi Blancos, in campo e fuori. Perciò, Valverde è stato molto colpito dall'accaduto odierno, tanto che ha postato sui propri canali social un messaggio moltoe di supporto.

MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Federico Valverde del Real Madrid controlla il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Sevilla FC, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 18 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Valverde ha così utilizzato il suo profilo di Instagram per condividere la sua volontà di aiutare la comunità in questo traumatico avvenimento: "Vorrei fare le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime del tragico incidente ferroviario di Toledo. La mia mente e il mio cuore sono tutti per i feriti e chiunque è stato colpito dall'accaduto. Come capitano del Real Madrid mi metto personalmente a disposizione per aiutare chiunque abbia bisogno in qualsiasi modo, soprattutto per collaborare rispetto alla diffusione di informazioni per localizzare i dispersi".