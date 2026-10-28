Liverpool, Van Dijk chiede all'arbitro se ha bevuto: è tutto vero...

Quattro vittorie consecutive hanno restituito fiducia al Liverpool, che vuole proseguire la propria risalita anche negli appuntamenti più impegnativi del calendario. Alla vigilia della sfida contro il Chelsea in Coppa di Lega, Virgil van Dijk invita la squadra a non abbassare la guardia, ricordando quanto sia importante trasformare i risultati recenti in una continuità di rendimento. Il capitano dei Reds ha affidato le proprie riflessioni al programma ufficiale della partita, soffermandosi sul valore del lavoro collettivo e sull'atteggiamento mostrato contro il Brighton. All'orizzonte ci sono due impegni casalinghi di alto livello, contro Chelsea e Arsenal, che richiederanno attenzione e prestazioni all'altezza delle ambizioni del club.

Van Dijk: "Il Liverpool deve ripartire dalla forza del gruppo"

Il successo perha rappresentato un'altra tappa positiva per la formazione inglese, capace di reagire alla sconfitta contro ilcon una serie di risultati convincenti. Per il difensore olandese, però, il dato più significativo non riguarda soltanto le vittorie, ma il comportamento della squadra nei momenti in cui è necessario sacrificarsi e proteggere il risultato. Van Dijk ha evidenziato soprattutto l'impegno dei compagni, la disponibilità a lottare su ogni pallone e l'importanza di difendere tutti insieme. Nel suo intervento ha richiamato proprio questi aspetti, indicando la prestazione contro il Brighton come un riferimento da mantenere anche nelle prossime gare:

"Contro il Brighton sapevamo che sarebbe stato necessario lavorare duramente come squadra per conquistare i tre punti. Credo che lo abbiamo fatto molto bene. L'impegno di ogni giocatore, la volontà di lottare, difendere e proteggere la porta inviolata sono stati eccellenti e rappresentano lo standard che tutti dobbiamo mantenere".

Il capitano ha poi sottolineato quanto sia importante non lasciarsi condizionare eccessivamente dai risultati positivi. Le quattro vittorie hanno dato nuovo slancio al gruppo, ma il percorso resta lungo e richiede la capacità di riproporre gli stessi principi partita dopo partita, sia ad Anfield sia in trasferta. La crescita, secondo Van Dijk, passa dalla compattezza e dalla disponibilità di tutti a contribuire, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Virgil van Dijk del Liverpool osserva il campo durante il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Liverpool FC al Vitality Stadium, il 20 settembre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Chelsea e Arsenal, due esami per misurare le ambizioni dei Reds

. Il Chelsea arriva ad Anfield per il quarto turno della, mentre nel fine settimana sarà l'Arsenal a far visita al Liverpool in Premier League. Due confronti ravvicinati contro avversari di alto livello, nei quali la squadra dovrà dimostrare di aver trovato una maggiore solidità. Van Dijk non nasconde il valore di queste occasioni, considerate parte integrante della vita di un club che vuole competere ai massimi livelli:

"Siamo arrivati a un momento della stagione in cui le partite si susseguono rapidamente in tutte le competizioni, ed è una fase entusiasmante per qualsiasi calciatore. Non c'è niente di meglio che giocare e vincere. Nelle ultime gare abbiamo costruito una buona serie di successi e creato uno slancio positivo. Vogliamo proseguire su questa strada".

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Il difensore ha inoltre ricordato che affrontare avversari di qualità impone standard elevati. Il Chelsea dispone die, per conquistare la qualificazione al turno successivo, il Liverpool dovrà offrire una prestazione di alto livello. Allo stesso tempo, il capitano ha invitato compagni e tifosi a mantenere i piedi per terra, senza confondere il momento favorevole con un traguardo già raggiunto. Il messaggio finale è rivolto alla continuità e alla concentrazione, elementi che dovranno accompagnare la squadra nelle sfide che la attendono.

"La cosa fondamentale è non esaltarci troppo, restare umili, rimanere uniti e continuare a lavorare sui fondamentali. È la continuità che ci permetterà di arrivare dove vogliamo. Non conta riuscirci per quattro partite o per quattro settimane: dobbiamo farlo settimana dopo settimana, in casa e in trasferta. Ora l'obiettivo è semplice: andare avanti, mantenere la concentrazione e affrontare con entusiasmo le grandi sfide che ci aspettano".