Quarantadue gol cancellati dal VAR in otto stagioni e all'inizio della nona: è il dato che riaccende il dibattito sull'arbitraggio nel campionato spagnolo. La classifica, rilanciata dalla stampa catalana, mette il Real Madrid nettamente al primo posto e riporta al centro il ruolo della tecnologia nel calcio.

Real Madrid, 42 gol annullati dal 2018: seguono Atletico e Villarreal con 22, il Barcellona è settimo

Iltorna a far discutere in Spagna, specialmente sponda Blancos. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', sulla base delle statistiche di 'MisterChip' sul social X, ilè la squadra che, dal'introduzione del 'videoarbitraggio' nella Liga, si è vistoil maggior numero di gol inizialmente convalidati dall'arbitro di campo. Il dato è certamente significativo e guida ampiamente la classifica:, perché giudicate irregolari dopo la revisione delle immagini. il VAR, introdotto nella prima divisione spagnola nella stagione 2018/19, ha permesso didecisioni arbitrali che, senza un intervento tecnologico, avrebbero potuto portare alla convalida di reti non regolari.

Alle spalle del Real Madrid figurano Atletico Madrid e Villarreal, entrambi con 22 gol annullati dopo una revisione al VAR: seguono poi Celta Vigo, Real Sociedad e Siviglia, appaiati a quota 20. Il Barcellona occupa invece la settima posizione, con 19 reti inizialmente convalidate e successivamente annullate: tra i Blancos e i blaugrana ci sono quindi 23 gol di differenza. Considerato il periodo analizzato, il calcolo medio porta quindi a circa 4,6 gol annullati a stagione per il Real Madrid, contro i 2,1 del Barcellona.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Marc Cucurella del Real Madrid discute con l'arbitro Isidro Díaz de Mera durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF all'Estadio Santiago Bernabeu il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

E nel resto d'Europa? Fino al 2024 guidava l'Aston Villa con 13

Dal 2018 ad oggi, anche negli altri principali campionati europei ilha inciso sulla convalida delle reti, ma i dati disponibili non consentono una classifica complessiva omogenea. In, in vigore dalla stagione 2019/20, per esempio, una statistica relativa alla stagione 2023/24 indicava l'tra le squadre con più gol annullati, raggiungendo quota, mentre seguivanocon 12 econ 10. In, nello stesso anno, sono stati invece annullati correttamente circainizialmente convalidati. Nei restanti campionati, mancano invece dati cumulativi direttamente confrontabili con quelli riportati. Il, con 42 reti annullate, rappresenta comunque un caso