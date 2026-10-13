Il Real Madrid è la squadra più 'penalizzata' della Spagna: 42 i gol totali che i Blancos si sono visti annullare dal VAR, più del doppio dei club che seguono
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Quarantadue gol cancellati dal VAR in otto stagioni e all'inizio della nona: è il dato che riaccende il dibattito sull'arbitraggio nel campionato spagnolo. La classifica, rilanciata dalla stampa catalana, mette il Real Madrid nettamente al primo posto e riporta al centro il ruolo della tecnologia nel calcio.
Real Madrid, 42 gol annullati dal 2018: seguono Atletico e Villarreal con 22, il Barcellona è settimoIl VAR torna a far discutere in Spagna, specialmente sponda Blancos. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', sulla base delle statistiche di 'MisterChip' sul social X, il Real Madrid è la squadra che, dal'introduzione del 'videoarbitraggio' nella Liga, si è visto annullare il maggior numero di gol inizialmente convalidati dall'arbitro di campo. Il dato è certamente significativo e guida ampiamente la classifica: 42 reti annullate, perché giudicate irregolari dopo la revisione delle immagini. il VAR, introdotto nella prima divisione spagnola nella stagione 2018/19, ha permesso di correggere decisioni arbitrali che, senza un intervento tecnologico, avrebbero potuto portare alla convalida di reti non regolari.
Alle spalle del Real Madrid figurano Atletico Madrid e Villarreal, entrambi con 22 gol annullati dopo una revisione al VAR: seguono poi Celta Vigo, Real Sociedad e Siviglia, appaiati a quota 20. Il Barcellona occupa invece la settima posizione, con 19 reti inizialmente convalidate e successivamente annullate: tra i Blancos e i blaugrana ci sono quindi 23 gol di differenza. Considerato il periodo analizzato, il calcolo medio porta quindi a circa 4,6 gol annullati a stagione per il Real Madrid, contro i 2,1 del Barcellona.
E nel resto d'Europa? Fino al 2024 guidava l'Aston Villa con 13Dal 2018 ad oggi, anche negli altri principali campionati europei il VAR ha inciso sulla convalida delle reti, ma i dati disponibili non consentono una classifica complessiva omogenea. In Premier League, in vigore dalla stagione 2019/20, per esempio, una statistica relativa alla stagione 2023/24 indicava l'Aston Villa tra le squadre con più gol annullati, raggiungendo quota 13, mentre seguivano Bournemouth con 12 e Chelsea con 10. In Ligue 1, nello stesso anno, sono stati invece annullati correttamente circa 23 gol inizialmente convalidati. Nei restanti campionati, mancano invece dati cumulativi direttamente confrontabili con quelli riportati. Il Real Madrid, con 42 reti annullate, rappresenta comunque un caso significativo.
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