L'avvocato della famiglia Rabiot, Romuald Palao, ha dichiarato che la denuncia è stata inviata al tribunale di Marsiglia e mira a individuare i responsabili di tali atti. ​"Si tratta di una denuncia contro sconosciuti per insulti. Vogliamo essere in grado di trovare i responsabili e stabilire chi è il responsabile. È una denuncia complessa, è presentata per Véronique Rabiot, per Adrien Rabiot e per la memoria di suo padre".