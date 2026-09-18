I numeri della sfida tra Spurs e Villans
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Uno degli incontri che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Tottenham e l'Aston Villa. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del quinto turno della Premier League 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 13:30 e si disputerà presso il Tottenham Hotspur Stadium. In attesa che la gara della massima competizione inglese cominci, ecco a voi le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.
I precedenti tra Tottenham ed Aston VillaI padroni di casa hanno come allenatore Roberto De Zerbi e, nella scorsa edizione del campionato, hanno evitato la retrocessione all'ultima giornata. Nonostante i milioni spesi, però, gli Spurs non hanno cominciato bene l'annata avendo collezionato soltanto due punti in quattro partite. Inoltre, gli unici punti collezionati sono arrivati dopo due match a reti bianche contro Nottingham Forest ed Everton. Anche gli ospiti allenati da Unai Emery non hanno cominciato bene il campionato dato che hanno ottenuto soltanto un punto grazie al pareggio contro l'Hull City (0-0).
Fino ad ora, i due club hanno giocato contro 175 volte. La prima sfida, vinta 0-1 dalla squadra di Londra, risale al secondo turno della FA Cup della stagione 1903/1904. Il Tottenham ha dalla sua parte il numero delle vittorie dato che ne ha vinte 79 mentre i Villans sono a quota 62. I pareggi, invece, sono stati 34 e l'ultimo è datato 6 maggio 2012: 1-1 a Birmingham con rete di Clark per l'Aston Villa ed Adebayor per gli Spurs. I londinesi hanno dalla loro parte anche il dato sui gol segnati: 292 contro 237 degli avversari di domani.
Quando le due squadre si affrontano in campionatoConsiderando le sfide tra la vecchia First Division e l'attuale Premier League, i due club hanno giocato contro in ben 156 occasioni. Il Tottenham ha collezionato 69 vittorie mentre quelle della squadra ospite di domani sono a quota 55. Gli incontri tra Spurs e Villans terminati in parità, invece, sono a quota 32. Nell'ultima edizione della massima divisione inglese, i due club hanno ottenuto una vittoria per parte con lo stesso risultato, ovvero 1-2. Quindi l'Aston Villa ha vinto ha Londra e, allo stesso modo, gli Spurs hanno conquistato i tre punti a Birmingham.
Prendendo in considerazione soltanto le gare della massima competizione inglese che le due squadre hanno giocato a Londra, gli incontri sono stati 78. I padroni di casa hanno vinto in 40 occasioni mentre i pareggi sono a quota 14. La squadra di Birmingham, dal canto suo, ha battuto i londinesi 25 volte. Nonostante le statistiche ed il fattore campo a favore, nelle ultime quattro edizioni della Premier League il Tottenham ha vinto soltanto una partita tra le mura amiche contro i Villans e risale alla stagione 2024/2025: 4-1 con doppietta di Solanke e reti di Johnson e Maddison.
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