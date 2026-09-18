Uno degli incontri che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Tottenham e l'Aston Villa. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del quinto turno della Premier League 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 13:30 e si disputerà presso il Tottenham Hotspur Stadium. In attesa che la gara della massima competizione inglese cominci, ecco a voi le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.

I precedenti tra Tottenham ed Aston Villa

I padroni di casa hanno come allenatoree, nella scorsa edizione del campionato, hanno evitato laall'ultima giornata. Nonostante i milioni spesi, però, gli Spurs non hanno cominciato bene l'annata avendo collezionato soltantopunti in quattro partite. Inoltre, gli unici punti collezionati sono arrivati dopo due match a reti bianche controed. Anche gli ospiti allenati danon hanno cominciato bene il campionato dato che hanno ottenuto soltanto un punto grazie al pareggio contro l'(0-0).

Fino ad ora, i due club hanno giocato contro 175 volte. La prima sfida, vinta 0-1 dalla squadra di Londra, risale al secondo turno della FA Cup della stagione 1903/1904. Il Tottenham ha dalla sua parte il numero delle vittorie dato che ne ha vinte 79 mentre i Villans sono a quota 62. I pareggi, invece, sono stati 34 e l'ultimo è datato 6 maggio 2012: 1-1 a Birmingham con rete di Clark per l'Aston Villa ed Adebayor per gli Spurs. I londinesi hanno dalla loro parte anche il dato sui gol segnati: 292 contro 237 degli avversari di domani.

Quando le due squadre si affrontano in campionato

Considerando le sfide tra la vecchiae l'attuale Premier League, i due club hanno giocato contro in benoccasioni. Il Tottenham ha collezionatovittorie mentre quelle della squadra ospite di domani sono a quota. Gli incontri tra Spurs e Villans terminati in parità, invece, sono a quotaNell'ultima edizione della massima divisione inglese, i due club hanno ottenuto una vittoria per parte con lo stesso risultato, ovvero. Quindi l'Aston Villa ha vinto ha Londra e, allo stesso modo, gli Spurs hanno conquistato i tre punti a Birmingham.

Birmingham, Inghilterra - 3 maggio 2026: Lamare Bogarde dell'Aston Villa viene affrontato da Rodrigo Bentancur del Tottenham durante la partita di Premier League tra Aston Villa e Tottenham al Villa Park. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Prendendo in considerazione soltanto le gare della massima competizione inglese che le due squadre hanno giocato a Londra, gli incontri sono stati 78. I padroni di casa hanno vinto in 40 occasioni mentre i pareggi sono a quota 14. La squadra di Birmingham, dal canto suo, ha battuto i londinesi 25 volte. Nonostante le statistiche ed il fattore campo a favore, nelle ultime quattro edizioni della Premier League il Tottenham ha vinto soltanto una partita tra le mura amiche contro i Villans e risale alla stagione 2024/2025: 4-1 con doppietta di Solanke e reti di Johnson e Maddison.