Vertonghen annuncia il ritiro: “Non voglio dipendere dagli antidolorifici”

Vertonghen dice basta, annunciato il ritiro al termine della stagione. L'annuncio del difensore belga

Enrico Pecci Redattore 25 marzo 2025 (modifica il 25 marzo 2025 | 22:21)

Jan Vertonghen dice basta. Il difensore belga, a 37 anni, ha annunciato il ritiro a fine stagione a causa dei problemi alla caviglia che lo stanno tormentando. Il recordman di presenze della Nazionale belga, che ha collezionato ben 157 gettoni con la maglia del Belgio, terminerà la propria carriera all'Anderlecht. Il 37enne ha comunicato la sua decisione in una conferenza stampa.

Vertonghen: "Il dolore è quotidiano, anche solo salire le scale fa male" — Vertonghen ha spiegato così la sua decisione: "Durante tutti quei mesi fuori per infortunio ho avuto tempo per riflettere. Sono arrivato rapidamente alla conclusione che non sarei stato in grado di giocare un intero anno al livello che avrei voluto. Soffro costantemente di dolori alla caviglia, quindi la decisione è stata abbastanza facile da prendere".

"Ho visto circa dieci specialisti quest'anno, che mi hanno assicurato che il dolore sarebbe passato. Ma il dolore è quotidiano, e anche solo salire le scale dello stadio fa male. Devo fare un lungo riscaldamento prima di poter giocare. Prendo antidolorifici e ho fatto diverse iniezioni, ma non sono un fan di questo tipo di trattamento d'urto. Non voglio dipendere dagli antidolorifici", ha rivelato l'ex Tottenham. Il difensore, però, non ha rimpianti: "Sento che sarò sempre il benvenuto in ogni club in cui ho giocato, e questo mi rende orgoglioso, così come il fatto di aver potuto scoprire tanti paesi e culture diverse".

Il Tottenham, club nel quale ha militato dal 2012 al 2020 per oltre 300 presenze, ha omaggiato così Vertonghen: "La leggenda del club Jan Vertonghen ha annunciato che intende ritirarsi dal calcio professionistico al termine di questa stagione. Dopo aver vissuto una carriera ricca di emozioni durata quasi 20 anni, il difensore belga ha deciso di appendere gli scarpini quest'estate con l'attuale club, l'Rsc Anderlecht".

Vertonghen, il messaggio del Tottenham: "Una leggenda del club" — Gli Spurs ripercorrono anche la lunga e prestigiosa carriera del 37enne, che sta per volgere al termine: "Un giocatore la cui carriera è iniziata all'Ajax nelle giovanili a metà degli anni 2000, Jan è arrivato da noi nell'estate del 2012 e ha vissuto otto anni indimenticabili in bianco e nero. Indossando la maglia numero cinque, il difensore versatile è stato un elemento chiave in una squadra che ha vissuto un incredibile periodo di crescita a N17. Dalle finali di League Cup nel 2015 e 2021, al nostro miglior piazzamento in Premier League nel 2017, fino alla nostra prima finale di Uefa Champions League nel 2019, il difensore belga è stato un giocatore centrale in una squadra straordinaria del Tottenham Hotspur.

Non solo un grande calciatore, ma anche un uomo che ha abbracciato la comunità e si è sempre mostrato pronto ad aiutare i meno fortunati, tanto da dedicare il suo tempo a supportare il North Enfield Foodbank in più occasioni. È stato senza dubbio uno dei beniamini dei tifosi. Detentore del record di presenze con la nazionale belga con 157 partite, è stato anche parte di una generazione d'oro per il suo paese, contribuendo alla qualificazione per tre finali consecutive di Coppa del Mondo (2014, 2018 e 2022) dopo che i Diavoli Rossi avevano saltato le edizioni del 2002 e 2006.

Hanno chiuso al terzo posto in Russia nel 2018. Inoltre, li ha aiutati a qualificarsi per tre finali consecutive di Campionato Europeo dal 2016 al 2024, partendo nell'ultima, nella sconfitta ai quarti di finale contro la Francia a Euro 2024. Congratulazioni Jan per una carriera fantastica!".

Visualizza questo post su Instagram