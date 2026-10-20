La portata del Mondiale disputato da Leo Messi a 39 anni è stata chiara fin da subito, ma soltanto con lo scorrere del tempo si può apprezzare fino in fondo un autentico canto del cigno. 8 gol e 4 assist, fatti registrare in USA, lo hanno candidato prepotentemente alla vittoria finale del Pallone d'Oro. E c'è chi, come Arturo Vidal, avversario di mille battaglie in Nazionale e compagno al Barcellona, non ha dubbi in merito.

Incerto mai come quest'anno

A sei giorni dalla cerimonia ufficiale di consegna del, presentata da, per la prima volta a Londra, è l'incertezza a farla da padrona. Mai come quest'anno non c'è un chiaro favorito alla vittoria finale perché, la, influente e determinante nelle votazioni, non ha sciolto tutti i dubbi. Anzi, li ha aumentati facendo entrare a gamba tesa il maggiore detentore del titolo.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 06: Arturo Vidal del FC Barcelona (a destra) festeggia dopo aver segnato un gol con Lionel Messi del FC Barcelona (a sinistra) durante la partita di Liga tra FC Barcelona e Sevilla FC al Camp Nou il 6 ottobre 2019 a Barcellona, Spagna. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Proprio Leo Messi, otto volte vincitore del premio individuale, ha scardinato la concorrenza, scalando una serie di posizioni e, secondo i bookmakers, potrebbe rientrare tra i primi cinque della classifica. Arturo Vidal, che tanto ha contribuito al momento più nero della carriera della Pulce, alzando sotto i suoi occhi due volte consecutivamente la Copa America nel 2015 e nel 2016 con il Cile, prima di raggiungerlo al Barcellona, si è espresso in modo diretto sul suo canale YouTube.

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"Mai visto niente di simile"

L'ex, oggi al, ha descritto il suo podio: "Messi, Lamine Yamal e Mbappé ", prima di addentrarsi nella spiegazione: "Lo darei a Leo (Messi, ndr) per ciò che ha fatto ai Mondiali.. Per un giocatore di 39 anni, come Messi,in questo modo. In più, glielo darei perché sarà sicuramente l'ultima occasione per vincerlo".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 06: Lionel Messi dell'Argentina festeggia segnando il terzo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo Stadio Monumental Antonio V. Liberti il 6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi sta facendo la sua ultima apparizione per l'Argentina dopo il suo annuncio di ritiro dalle competizioni internazionali il 31 agosto. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Il cileno si è espresso anche su Lamine Yamal, principale favorito per la conquista del Pallone d'Oro: "Al momento non ha concorrenza. Fa cose incredibili per tutta la partita. Può anche sbagliare qualche passaggio, ma è sempre lì a cercare di aiutare la squadra, segnare e fare assist. Ha una personalità incredibile e ha solo 19 anni...".