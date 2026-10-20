Il cileno è rimasto impressionato dalle prestazioni di Messi alla Coppa del Mondo e lo elegge come suo vincitore del Pallone d'oro
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
La portata del Mondiale disputato da Leo Messi a 39 anni è stata chiara fin da subito, ma soltanto con lo scorrere del tempo si può apprezzare fino in fondo un autentico canto del cigno. 8 gol e 4 assist, fatti registrare in USA, lo hanno candidato prepotentemente alla vittoria finale del Pallone d'Oro. E c'è chi, come Arturo Vidal, avversario di mille battaglie in Nazionale e compagno al Barcellona, non ha dubbi in merito.
Incerto mai come quest'annoA sei giorni dalla cerimonia ufficiale di consegna del Pallone d'Oro, presentata da Thierry Henry e Kate Scott, per la prima volta a Londra, è l'incertezza a farla da padrona. Mai come quest'anno non c'è un chiaro favorito alla vittoria finale perché, la Coppa del Mondo, influente e determinante nelle votazioni, non ha sciolto tutti i dubbi. Anzi, li ha aumentati facendo entrare a gamba tesa il maggiore detentore del titolo.
Proprio Leo Messi, otto volte vincitore del premio individuale, ha scardinato la concorrenza, scalando una serie di posizioni e, secondo i bookmakers, potrebbe rientrare tra i primi cinque della classifica. Arturo Vidal, che tanto ha contribuito al momento più nero della carriera della Pulce, alzando sotto i suoi occhi due volte consecutivamente la Copa America nel 2015 e nel 2016 con il Cile, prima di raggiungerlo al Barcellona, si è espresso in modo diretto sul suo canale YouTube.
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"Mai visto niente di simile"L'ex Juventus e Bayern Monaco, oggi al Colo-Colo, ha descritto il suo podio: "Messi, Lamine Yamal e Mbappé", prima di addentrarsi nella spiegazione: "Lo darei a Leo (Messi, ndr) per ciò che ha fatto ai Mondiali. Per me, una cosa del genere non succederà mai più. Per un giocatore di 39 anni, come Messi, fare la differenza in questo modo nel più prestigioso palcoscenico sarà molto difficile. In più, glielo darei perché sarà sicuramente l'ultima occasione per vincerlo".
Il cileno si è espresso anche su Lamine Yamal, principale favorito per la conquista del Pallone d'Oro: "Al momento non ha concorrenza. Fa cose incredibili per tutta la partita. Può anche sbagliare qualche passaggio, ma è sempre lì a cercare di aiutare la squadra, segnare e fare assist. Ha una personalità incredibile e ha solo 19 anni...".
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