Nuova pagina, questa volta lontano dall’Italia, per Emanuel Vignato. Il Pisa ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del classe 2000 alla Forte Virtus FC, società di Dubai che milita nella prima divisione degli Emirati Arabi Uniti. Un trasferimento che porta l’esterno italiano a confrontarsi con una realtà completamente nuova dopo anni trascorsi tra Serie A, Serie B e alcune esperienze all’estero.

Vignato firma col Forte Virtus, il comunicato

“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Emanuel Vignato alla Forte Virtus FC (Dubai). A Emanuel rivolgiamo i nostri migliori auspici per il prosieguo della carriera”, ha comunicato il club nerazzurro. Vignato, nato nel 2000 a Negrar, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Chievo, società con cui ha avuto l’opportunità di affacciarsi giovanissimo in prima squadra. La stagione 2019-20 fu quella della definitiva esplosione: in Serie B collezionò 32 presenze e 5 gol, attirando l'attenzione del Bologna.

🚨UFFICIALE

👋 Si conclude l'ultima cessione: Emanuel #Vignato lascia il #Pisa.

🔎 Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo alla Forte Virtus di Dubai. pic.twitter.com/JeMQKW8AfL — Pisacuoreneroazzurro (@Pisacnro) September 17, 2026

Il trasferimento in rossoblù arrivò nel 2020 e gli permise di misurarsi con la Serie A. Con il Bologna Vignato raccolse oltre sessanta presenze, prima di trasferirsi in prestito all’Empoli nella seconda parte della stagione 2022-23, trovando anche una rete.

TORINO, ITALIA- MAGGIO 12: Andrea Cambiaso e Emanuel Vignato che si contendono il pallone in un Juventus-Salernitana (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Nel settembre 2023 arrivò il passaggio definitivo al Pisa. In Toscana, però, il percorso fu caratterizzato da diverse esperienze in prestito. Vignato indossò infatti le maglie della Salernitana, in Serie A, e successivamente quelle di Larissa, in Grecia, e Akritas Chlorakas, a Cipro.

Con il Pisa ha totalizzato 25 presenze, prima della separazione ufficializzata dal club. Adesso per Vignato si apre una parentesi profondamente diversa. La Forte Virtus lo porta in un campionato in crescita e in un contesto calcistico distante dalle abitudini italiane. Per un giocatore ancora nel pieno della propria carriera, sarà anche l’occasione per ritrovare continuità e responsabilità dopo stagioni caratterizzate da numerosi cambi di maglia. Dubai può così diventare il punto di ripartenza di un percorso che, dopo averlo portato a confrontarsi con realtà molto diverse, cerca ora una nuova direzione.