Il Barcellona continua a dominare il campionato spagnolo, godendosi le super prestazioni di Rodri. Il centrocampista spagnolo è arrivato nello spogliatoio dei catalani in estate, dopo aver concluso il suo tempo con il Manchester City (essendo finito il ciclo di Pep Guardiola). I Blaugrana avevano stanziato un budget per acquistare una punta di rilievo (Julian Alvarez, Lautaro Martinez...), ma alla fine del calciomercato, si è deciso di investire questa somma sul centrocampista spagnolo.

Rodri e il passato nel Villarreal

Del resto, Rodri veniva da un Mondiale vinto da capitano, in cui ha conquistato anche il Pallone d'Oro del torneo, ovvero il riconoscimento per il miglior giocatore della competizione. Così, dopo 7 stagioni econquistati (4 Premier League e 1 Champions League), il nazionale iberico ha deciso di tornare in Spagna. Rodri, prima di costruire la sua carriera in Inghilterra, si era affermato fra Atletico Madrid e, con cui ha conquistato l'esordio in Liga. Dalle parti dello Stadio de la Ceramica, non si sono dimenticati di lui, soprattutto il numero 1 del club:Ferando Roig, presidente del Sottomarino giallo, ha concesso una lunga intervista al Guardian, in cui si è particolarmente soffermato sul nome del centrocampista del Barcellona: "Siamo molto orgogliosi di aver avuto un Pallone d'Oro con noi per ben(2013-2018). Giustamente lui avevamolto importanti e pretese alte su di sé, perciò abbiamo deciso di non volerlo bloccare qua. Dopo c'è stato l'Atletico Madrid e successivamente il City con la vittoria dell'ambito premio. Noi nel club conserviamo un ottimo ricordo di lui e continuiamo a coltivare un buon rapporto. Sono stato moltodi vederlo alzare la Coppa del Mondo".

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Rodri, del FC Barcelona, ​​festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Barcelona, ​​disputata allo stadio La Cartuja il 17 ottobre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Inoltre, il presidente del Villarreal ha discusso anche della partita con il Liverpool di Champions League, in programma per martedì: "È emozionante giocare contro una squadra forte come i Reds. È la quinta volta che li sfidiamo e la tera che andiamo ad Anfield. Viaggerò con i ragazzi e andremo mangiare assieme. Ci hanno sempre trattati bene, spero un giorno di poter ricambiare".