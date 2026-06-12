André Villas-Boas, presidente del Porto, ha annunciato il ritorno dopo nove anni di André Silva. Nell'estate del 2017, Fassone e Mirabelli, gli uomini del "passiamo alle cose formali", lo acquistarono per una cifra vicina ai 40 milioni di euro dai portoghesi. Tuttavia, il centravanti non si è mai ambientato a Milano e le soluzioni estere non hanno dato i loro frutti, salvo rari casi. Adesso è pronto a fare ritorno dove tutto è iniziato.

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Le parole del presidente dei portoghesi

"Il ritorno a casa di un figlio che se n'è andato troppo presto e che ora rientra con tutta l'esperienza accumulata dopo aver conquistato l'Europa a suon di gol e successi. Sono orgoglioso di riavere un giocatore che conosce questa casa meglio di chiunque altro e che sa perfettamente cosa significa essere al Porto., proprio perché conosce ogni angolo di questo club,. Per noi è un grande orgoglio averlo nuovamente qui".

PAMPLONA, SPAIN - 25 SETTEMBRE: Andre Silva dell'Elche CF è messo sotto pressione da Jorge Herrando del CA Osasuna durante la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna ed Elche CF allo Stadio El Sadar il 25 settembre 2025 a Pamplona, Spagna.(Photo by Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Ha aggiunto: "L'immagine che abbiamo alle spalle rappresenta perfettamente il sentimento di André per il Porto e la sua volontà di rientrare. Fin dalla nostra prima telefonata ci siamo trovati subito in sintonia, perché si parlava soprattutto del Porto e del ritorno a casa di un ragazzo che aveva lasciato il club troppo presto".

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Le prime dichiarazioni di André Silva

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club ha affermato che: ". Non ho ancora avuto il tempo di assimilare completamente ciò che sta accadendo. Vincere e diventare campioni nazionali è un obiettivo e un'esigenza per questo club.: questa è la nostra strada, fa parte della nostra identità. Mi sento lo stesso tifoso di sempre ma oggi porto con me un bagaglio enorme, costruito attraverso tutte le sfide che ho affrontato in questi anni. Da quando ho lasciato il Porto ho sempre portato con me questa passione.".

ELCHE, SPAIN - 17 MAGGIO: Andre Silva dell'Elche CF viene contrastato da Allan-Romeo Nyom del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra Elche CF e Getafe CF allo Stadio Manuel Martinez Valero il 17 maggio 2026 a Elche, in Spagna. (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Infine ha speso delle belle parole per la conquista del titolo da parte della squadra allenata da Farioli: "Ho festeggiato come qualsiasi tifoso e sono stato felice per il titolo e per il fatto che il club sia tornato al livello che merita".

Il centravanti portoghese, nel pieno della carriera e della maturità calcistica, ha, però attraversato momenti complicati. Il flop al Milan, con soli 2 gol in 24 presenze in campionato e la stagione, non esaltante, in prestito al Siviglia sembravano il preludio ad una carriera in parabola discendente. La luce in fondo al tunnel si rivede nelle due stagioni, le migliori della sua carriera, all'Eintracht Francoforte. In Germania mette a segno 40 reti in 57 partite che gli valgono la palma di vicecapocannoniere alle spalle di Lewandowski e la chiamata del Lipsia. Con la squadra Red Bull non scocca mai la scintilla e l'attaccante entra nel vortice dei prestiti. Va alla Real Sociedad, torna a Lipsia e prosegue al Werder Brema. Nell'ultima stagione è stato protagonista della salvezza dell'Elche con 10 reti.

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