L'esterno brasiliano si sacrifica, manca il gol e divide i tifosi

Francesco Intorre
Brasile Francia

Quanto Real Madrid in Brasile-Francia! Ancelotti, Endrick, Vinicius, Mbappé e Camavinga insieme a fine partita

Il Real Madrid, ieri sera, ha conquistato un'importantissima vittoria in casa contro l'Inter, che ha messo in difficoltà le merengues. Uno dei simboli della partita di sacrificio attuata dal Real Madrid è sicuramente Vinicius, che ha recuperato la bellezza di 9 palloni sui 46 totali del Real Madrid. Solitamente nei match di Champions l'esterno brasiliano ha una media di soli 3 recuperi a partita, e non arrivava a raggiungerne ben 9 in un singolo match dal più che lontano giugno 2020.

Con questa prestazione Vinicius ha segnato un piccolo record, diventando il terzo attaccante del Real Madrid, negli ultimi 20 anni, a recuperare 9 o più palloni in Champions League, dopo i 12 di Higuain contro lo Zenit e i 9 di Robinho contro la Roma, entrambi nel 2008. Nonostante il suo grandissimo impegno, il brasiliano non ha trovato il gol, mancando del solito killer instinct sotto porta.

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La reazione del Bernabeu e i fischi

A causa delle grandi mancanze in fase offensiva, il pubblico esigente del Bernabeu si è completamente spaccato in due nei confronti della partita di sacrificio dell'esterno brasiliano. Ogni volta che Vinicius perdeva palla o si oscurava vicino all'area di rigore, arrivavano dai seggiolini una porzione abbondante di fischi. Anche al momento della sostituzione il brasiliano è stato accolto da fischi, anche se una buona parte della tifoseria madrilena ha cercato di contrastarli con degli applausi.

Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
SIVIGLIA, SPAGNA – 24 APRILE: Vinícius Júnior del Real Madrid reagisce durante la partita di Liga tra Real Betis e Real Madrid, disputata allo Stadio La Cartuja il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La difesa a spada tratta di José Mourinho

Come riporta Marca, José Mourinho interviene immediatamente per spegnere sul nascere ogni polemica e difende apertamente il suo giocatore. Il tecnico portoghese chiarisce la sua posizione e protegge l'attaccante dalle critiche: "Non critico i tifosi, parlo come allenatore e del mio rapporto con lui. Merita tutto il mio rispetto".
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L'allenatore ammette lucidamente il momento di forma non ottimale del brasiliano, ma sottolinea il suo enorme sforzo quotidiano per tornare a decidere le partite. Il mister giustifica le mancanze offensive elogiando l'impeccabile lavoro tattico svolto per contrastare la complessa difesa a tre dell'Inter. Mourinho chiude infine la conferenza stampa con una frase che riassume la sua intera filosofia: "Chi dà tutto non è obbligato a dare di più, perché non ha altro da dare. E lui ha dato tutto".

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