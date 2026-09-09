L'esterno brasiliano si sacrifica, manca il gol e divide i tifosi
Quanto Real Madrid in Brasile-Francia! Ancelotti, Endrick, Vinicius, Mbappé e Camavinga insieme a fine partita
Il Real Madrid, ieri sera, ha conquistato un'importantissima vittoria in casa contro l'Inter, che ha messo in difficoltà le merengues. Uno dei simboli della partita di sacrificio attuata dal Real Madrid è sicuramente Vinicius, che ha recuperato la bellezza di 9 palloni sui 46 totali del Real Madrid. Solitamente nei match di Champions l'esterno brasiliano ha una media di soli 3 recuperi a partita, e non arrivava a raggiungerne ben 9 in un singolo match dal più che lontano giugno 2020.
Con questa prestazione Vinicius ha segnato un piccolo record, diventando il terzo attaccante del Real Madrid, negli ultimi 20 anni, a recuperare 9 o più palloni in Champions League, dopo i 12 di Higuain contro lo Zenit e i 9 di Robinho contro la Roma, entrambi nel 2008. Nonostante il suo grandissimo impegno, il brasiliano non ha trovato il gol, mancando del solito killer instinct sotto porta.
La reazione del Bernabeu e i fischiA causa delle grandi mancanze in fase offensiva, il pubblico esigente del Bernabeu si è completamente spaccato in due nei confronti della partita di sacrificio dell'esterno brasiliano. Ogni volta che Vinicius perdeva palla o si oscurava vicino all'area di rigore, arrivavano dai seggiolini una porzione abbondante di fischi. Anche al momento della sostituzione il brasiliano è stato accolto da fischi, anche se una buona parte della tifoseria madrilena ha cercato di contrastarli con degli applausi.
La difesa a spada tratta di José MourinhoCome riporta Marca, José Mourinho interviene immediatamente per spegnere sul nascere ogni polemica e difende apertamente il suo giocatore. Il tecnico portoghese chiarisce la sua posizione e protegge l'attaccante dalle critiche: "Non critico i tifosi, parlo come allenatore e del mio rapporto con lui. Merita tutto il mio rispetto".
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