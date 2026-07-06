Il Mondiale rappresenta il palcoscenico ideale in cui mettersi in mostra, o per farsi conoscere dal grande pubblico o per consolidare e aumentare la propria popolarità. Ed è così che la Norvegia, trascinata dal suo caterpillar Haaland, insieme ai suoi sorprendenti tifosi, sta rispettando le attese per chi ha già imparato a conoscerli, e l'Italia ne sa qualcosa, ma sta, altresì, sconvolgendo la fetta di mondo che, inspiegabilmente, li aveva sottovalutati. A farne le spese è stato il Brasile, che come dopo ogni eliminazione dalla Coppa del Mondo va alla ricerca del capro espiatorio. Uno dei principali accusati in Patria è stato Vinicius Jr. per non aver calciato il rigore sullo 0-0, poi fallito da Bruno Guimaraes.

Il dischetto dà, il dischetto toglie

Una delle regole non scritte del calcio è che i rigori può sbagliarli chiunque. Se nel 1994 ala lotteria premiò i brasiliani guidati da, nel 2026 il rigore diè stato decisivo in negativo. Assegnato dall'arbitro dopo on field review per un fallo diai danni di, le telecamere hanno subito pescato il volto diche, in assenza di, si pensava fosse il tiratore prescelto da Ancelotti . In realtà, la stella verdeoro delha preso tra le proprie mani il Trionda, non per posizionarlo sul dischetto e calciarlo, bensì per permettere al centrocampista deldi concentrarsi fino in fondo prima del tiro. I quattro respiri profondi e la rincorsa zoppicante hanno, da subito, dato l'impressione che quel pallone pesasse come un macigno. Difatti,ha tirato un rigore a mezza altezza e anche abbastanza lento, un gioco da ragazzi per il portiere norvegese, migliore in campo se non esistesse

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 15: Bruno Guimaraes del Brasile controlla la palla durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium il 15 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Divampata la polemica fra i brasiliani, allibiti del fatto che il rigore non lo avesse calciato Vinicius, il CT Ancelotti ha provato a domare le fiamme: "Abbiamo scelto Bruno Guimarães perché lo ritenevamo la migliore opzione in campo. Abbiamo analizzato le statistiche di un anno, confrontando quelle dei giocatori avversari con le nostre. Il miglior rigorista è Neymar, poi Igor Thiago, poi Raphinha, poi Bruno Guimarães e infine Martinelli". Le parole del tecnico emiliano, però, non sono servite a placare la folla dei tifosi della Seleçao, inviperiti anche verso Vinicius, accusato di non aver avuto il coraggio di calciare quel rigore.

❌ Ancelotti desvela porqué Vinicius no tiró el penalti:



⚽️ ''El lanzador principal era Raphinha, pero de los disponibles el orden era Neymar, Igor Thiago, Bruno Guimarães y Martinelli''



🥴 ''Bruno Guimarães era el mejor lanzador de penaltis que teníamos sobre el campo''



📻… — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 6, 2026

Esente da colpe

Il diretto interessato,, ha parlato uscendo dallo stadio: "sceglie in anticipo chi tirerà il rigore.. Non sono mai stato vanitoso, non ho mai voluto essere il capocannoniere della competizione, ed è per questo che l'ha tirato Bruno., ed è per questo che l'allenatore ha scelto lui. Tutto qui. Non mi sono mai sottratto alle responsabilità.. Tiro i rigori per il Real Madrid quando l'allenatore mi sceglie. Dobbiamo prepararci meglio per il prossimo Mondiale e per le prossime partite".

AL RAYYAN, QATAR - DECEMBER 09: Vinicius Junior del Brasile sembra abbattuto dopo l'eliminazione della sua squadra dal torneo, avvenuta ai rigori durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Croazia e Brasile allo Stadio Education City il 9 dicembre 2022 a Al Rayyan, Qatar. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Infine, hanno parlato i due protagonisti dell'episodio, Bruno Guimaraes e Orjan Nyland. Il centrocampista verdeoro ha commentato il rigore: "Penso di aver disputato un ottimo torneo, purtroppo ho sbagliato il rigore. Avevo studiato molto il loro portiere e sapevo che quella era la posizione migliore per tirare. Ma lui l'ha parato, è una delusione generale". Il portiere norvegese, invece, ha ammesso: "Momento fantastico per me, ma anche per la squadra. Ci ha permesso di respirare e poi abbiamo segnato al momento giusto".