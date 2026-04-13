Il club della capitale portoghese, collaborando per un'indagine circa la gara contro il Nacional, ha fornito delle immagini della videosorveglianza ma prive di audio.

Francesco Di Chio 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 19:18)

La Federcalcio Portoghese ha avviato un procedimento disciplinare in relazione alla partita di Febbraio tra Sporting Lisbona e Nacional. A seguito del match i padroni di casa avrebbero fornito alle autorità competenti le immagini registrate dalla videosorveglianza, che però sembrerebbero essere senz'audio.

Sporting Lisbona-Nacional: l'accaduto — Sul campo la partita contro il Nacional è stata motivo di gioia per lo Sporting Lisbona, con una vittoria all'ultimo fiato regalata da un gol di Luis Suarez al 96'. Altrettanto però non si può dire per ciò che è accaduto sugli spalti. Come spesso accade ultimamente in Portogallo, ci sono stati vari atti di violenza e insulti da parte dei tifosi di casa, rivolti sia ai calciatori avversari che ai tifosi del Nacional. Il club della capitale ha deciso di collaborare con la Federcalcio portoghese - la FPF - fornendo loro le immagini registrate dalla videosorveglianza del Josè Alvalade in occasione del match di Liga Portugal.

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Le immagini senz'audio — Co9me riporta A Bola, apparentemente però, le registrazioni fornite sarebbero prive di audio, il che permetterebbe alla giustizia di investigare ma solo a metà. Questa mancanza, unita alla "recidiva generale" dei tifosi dello Sporting nel compiere atti poco sportivi, costerà al club di Lisbona una multa di 3825 euro. La decisione della Federcalcio portoghese è la dimostrazione che in Portogallo hanno preso sul serio la questione "violenza negli stadi". Negli ultimi anni infatti la FPF sta attuando controlli sempre più rigidi circa la condotta dei tifosi all'interno degli stadi per cercare di eliminare il problema del tutto.

Tutti i maggiori club portoghesi infatti si sono ritrovati a dover fornire materiale alla giustizia sportiva portoghese e a dover pagare delle multe. E tra questi ovviamente c'è lo Sporting Lisbona, che con questo ultimo episodio allunga la lista delle segnalazioni provenienti dalla Federcalcio. I biancoverdi hanno come obiettivo quello di monitorare strettamente il comportamento dei propri tifosi. Il club non vuole incappare in multe sempre più salate da parte della FPF e vuole rendere il proprio stadio un posto privo di odio.