La squadra di Buenos Aires ha conquistato i primi tre punti di quest'edizione della massima competizione sudamericana

Jacopo del Monaco 8 aprile - 11:38

Il Boca Juniors ha iniziato col piede giusto la nuova edizione della Copa Libertadores. La massima competizione sudamericana, infatti, ha avuto inizio questa notte con le prime partite della fase a gironi. Per questo primo impegno internazionale, il club con sede a Buenos Aires ha affrontato la trasferta cilena contro l'Universidad Catolica. Presso la Claro Arena, i gialloblù hanno portato a casa i tre punti vincendo 1-2. Per gli Xeneizes hanno segnato l'ex centrocampista di Roma e Juventus Leandro Paredes ed Adam Bareiro. Il primo dei due, tra l'altro, ha realizzato la sua prima rete nel torneo più importante dell'America Meridionale.

Il Boca Juniors esordisce in Copa Libertadores con una vittoria in Cile — La squadra di Buenos Aires ha iniziato il suo percorso nella competizione con un'importante vittoria in trasferta. Paredes, al suo esordio assoluto in Copa Libertadores, ha prima preso un cartellino giallo al decimo minuto di gioco e, al 16', ha sbloccato l'incontro con un tiro dalla distanza. Nel secondo tempo, dopo una bell'azione, il Boca Juniors segna il secondo gol dell'incontro con Bareiro che mette la palla in rete a pochi passi dalla porta su assist di Lautaro Blanco. Al minuto 83, sulla ribattuta del portiere gialloblù Leandro Brey, l'Universidad Catolica accorcia le distanze grazie a Juan Ignacio Diaz. Alla fine, gli Xeneizes hanno conquistato i primi tre punti di questa nuova edizione della Copa Libertadores.

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Nonostante sia alla sua seconda esperienza con la maglia del Boca, fino ad ora Paredes non aveva mai vestito la maglia gialloblù in un match di Copa Libertadores. L'unica presenza in ambito internazionale coi Xeneizes risale al 2012 in Copa Sudamericana contro l'Independiente ad Avellaneda. Al termine della gara, Paredes non ha nascosto la gioia per questo suo esordio con gol: "Ho sempre sognato di giocare questa competizione con questa maglia. L'ho fatto nel miglior modo possibile, ovvero segnando, e sono felice. Siamo il Boca ed abbiamo l'obbligo di competere, ci siamo preparati e si spera di farlo nel miglior modo possibile".