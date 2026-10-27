Dopo un inizio devastante Dusan Vlahovic sembra abbia "terminato le cartucce". Ieri il Besiktas ha vinto 2-0 contro l'İstanbul Başakşehir, riscattando così il KO della giornata precedente in casa del Trabzonspor e rilanciando la corsa al primo posto occupato dal Galatasaray. Tuttavia, il serbo è rimasto nuovamente a secco ed ora il suo ultimo gol realizzato risale ormai allo scorso 20 settembre. Inoltre, nelle ultime settimane l'attaccante è finito al centro di un doppio caso mediatico. Ecco quale.

Il Besiktas in difesa di Vlahovic: "Si parli più della rissa tra Galatasaray e Fenerbahce"

Non sta vivendo un momento molto facile Dusan Vlahovic . Dopo l'inizio monstre con 6 reti nelle prime 5 partite, il serbo non è riuscito più ad aggiornare la sua statistica realizzativa: l'ultima rete risale allo scorso 20 settembre. Anche ieri sera è rimasto a secco contro l'anche se, alla fine, il Besiktas ha vinto 2-0 conquistando tre punti importanti per la corsa al primo posto. Ma quello che ha fatto più discutere ultimamente è stato il caso mediatico che ha coinvolto l'ex

Come riportano i quotidiani locali, il classe 2000 sarebbe stato "vittima" di un emittente che avrebbe tentato in ogni modo di far scattare la squalifica a seguito di un intervento falloso da parte del giocatore serbo visto da più angolazioni. Una condotta che ha mandato il club di Istanbul su tutte le furie tanto che, nelle ultime ore, la società ha deciso di intervenire in sostegno del 26 enne con un comunicato ufficiale.

Kamuoyuna Duyuru



Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya… pic.twitter.com/Zd8EfLnvE8 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2026

Il comunicato

"Nelle scorse settimane, durante la partita disputata, un'azione istantanea del nostro calciatore Dušan Vlahović è stata trasmessa più volte da diverse angolazioni dall'emittente ufficiale, presentata quasi come un fascicolo all'attenzione dell'opinione pubblica e della Consulenza Legale della Federazione Turca di Calcio, al fine di garantire che il nostro giocatore ricevesse una squalifica dalla partita. In contrasto, l'atteggiamento assunto dalla stessa emittente ufficiale durante la rissa di massa scoppiata sul campo al fischio finale della partita di, con decine di calciatori coinvolti, interventi fisici e veri e propri attacchi che volavano nell'aria, ha certificato

Da qui, chiediamo apertamente: All'Emittente Ufficiale: Perché il riflesso di inseguire con close-up applicato quando si tratta del Beşiktaş, quando si tratta di una rissa di massa di altri club, lascia il posto a una copertura in grandangolo di camouflage? Consegnate integralmente alle autorità competenti tutte le registrazioni delle telecamere sul campo, dietro la porta e nel tunnel relative a quella rissa che avete cercato di censurare in diretta? Nel programma Trio dell'emittente ufficiale, l'ex arbitro Bülent Yıldırım, commentatore, è stato interrotto mentre stava per esprimere la sua opinione sugli eventi. Questo incidente è diventato una prova concreta dell'intervento dei manager dell'emittente nelle trasmissioni.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 OTTOBRE: Kerem Akturkoglu del Fenerbahçe a confronto con Roland Sallai del Galatasaray durante la partita della Super Lig turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Fenerbahçe SK, disputata al Rams Park Stadium il 26 ottobre 2026 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Alla Federazione Turca di Calcio: Eserciterete con la stessa determinazione l'autorità di raccogliere prove d'ufficio che l'articolo 75 del Regolamento Disciplinare del Calcio vi concede, anche per la rissa di ieri sera? Richiederete le registrazioni raw del regia all'emittente per identificare tutti i contatti che potrebbero essere sfuggiti agli arbitri e ai rappresentanti, e deferirete alla disciplina tutti i calciatori coinvolti nella rissa con la stessa velocità e meticolosità del fascicolo Vlahović? Come Beşiktaş Jimnastik Kulübü, ricordiamo che abbiamo già sporto denuncia penale presso la procura per la politica di trasmissione a doppio standard applicata dall'emittente ufficiale.

Rendiamo noto con rispetto all'opinione pubblica che seguiremo momento per momento l'atteggiamento, i deferimenti e le decisioni che la TFF e i suoi organi adotteranno riguardo alla serata di ieri. In questa lega, finché il colore della giustizia non sarà nero e bianco, e gli standard sul campo non saranno equalizzati per tutti i club, non faremo nemmeno un passo indietro nella nostra lotta", conclude il Besiktas.