L'attaccante serbo torna al gol nel pareggio per 2-2 del Besiktas contro il Kasimpasa ma a far parlare è la sua reazione dopo aver subito uno schiaffo
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Dusan Vlahovic ha ritrovato il sorriso con il ritorno al gol nella sfida contro il Kasimpasa, terminata con un pareggio per 2-2, firmando al 47' su assist di Murillo la rete del momentaneo 2-0 e mettendo a segno il suo settimo centro in otto presenze in campionato, prima di diventare protagonista di un episodio particolare nel corso della partita. Dopo aver subito diversi interventi duri nel corso della gara, Vlahovic è stato colpito al volto da uno schiaffo da Arous in seguito a un duello aereo, episodio sul quale il serbo ha reagito allargando le braccia con un'espressione che ha ricordato la celebre scena di Mario Balotelli.
La reazione di Vlahovic dopo il contatto con Arous ricorda Balotelli
L'episodio è avvenuto nel corso della sfida contro il Kasimpasa, quando Vlahovic, dopo aver subito diversi interventi duri, è rimasto coinvolto in un duello aereo con il difensore Arous, ricevendo uno schiaffo al volto. Il centravanti serbo si è rialzato e si è girato verso il quarto uomo, pronunciando "Why always me?", la frase diventata celebre grazie a Mario Balotelli.
Il gesto e le parole dell'attaccante hanno richiamato immediatamente alla memoria la celebre esultanza del calciatore italiano durante la sua esperienza al Manchester City, in particolare nel derby contro il Manchester United del 23 ottobre 2011, quando mostrò la scritta "Why always me?" sulla maglia dopo aver segnato il primo gol della partita.
Nel caso di Vlahovic, la frase è arrivata dopo lo schiaffo ricevuto al volto da Arous, episodio sul quale l'arbitro non è stato richiamato al monitor del VAR e che ha spinto il serbo a rivolgersi al quarto uomo con una reazione che ha ricordato quella celebre di Balotelli.
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