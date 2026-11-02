Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Dusan Vlahovic ha ritrovato il sorriso con il ritorno al gol nella sfida contro il Kasimpasa, terminata con un pareggio per 2-2, firmando al 47' su assist di Murillo la rete del momentaneo 2-0 e mettendo a segno il suo settimo centro in otto presenze in campionato, prima di diventare protagonista di un episodio particolare nel corso della partita. Dopo aver subito diversi interventi duri nel corso della gara, Vlahovic è stato colpito al volto da uno schiaffo da Arous in seguito a un duello aereo, episodio sul quale il serbo ha reagito allargando le braccia con un'espressione che ha ricordato la celebre scena di Mario Balotelli.

La reazione di Vlahovic dopo il contatto con Arous ricorda Balotelli

L'episodio è avvenuto nel corso della sfida contro il Kasimpasa, quando Vlahovic, dopo aver subito diversi interventi duri, è rimasto coinvolto in un duello aereo con il difensore Arous, ricevendo uno schiaffo al volto. Il centravanti serbo si è rialzato e si è girato verso il quarto uomo, pronunciando "Why always me?", la frase diventata celebre grazie a Mario Balotelli.

Beşiktaş’ın yıldızı Dusan Vlahovic, bir kez daha tokat yedi ancak rakibine kart çıkmadı.



Kasımpaşa maçındaki pozisyona isyan eden Vlahovic, “Why always me?” (Neden hep ben?) diyerek saha kenarında tepkisini gösterdi. pic.twitter.com/HmvT27vJEt — Ajanshaber1903 (@AjansHaber_1903) November 1, 2026

Il gesto e le parole dell'attaccante hanno richiamato immediatamente alla memoria la celebre esultanza del calciatore italiano durante la sua esperienza al Manchester City, in particolare nel derby contro il Manchester United del 23 ottobre 2011, quando mostrò la scritta "Why always me?" sulla maglia dopo aver segnato il primo gol della partita.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 23 OTTOBRE: Mario Balotelli, del Manchester City, festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Barclays Premier League tra Manchester United e Manchester City, disputata all'Old Trafford il 23 ottobre 2011 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Nel caso di Vlahovic, la frase è arrivata dopo lo schiaffo ricevuto al volto da Arous, episodio sul quale l'arbitro non è stato richiamato al monitor del VAR e che ha spinto il serbo a rivolgersi al quarto uomo con una reazione che ha ricordato quella celebre di Balotelli.