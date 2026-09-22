La finale della Coppa Intercontinentale della categoria Under 20 ha lasciato più di una coda polemica. Dopo il 3-1 con cui il Real Madrid si è imposto sul Santiago Wanderers al Bernabeu, il tecnico cileno Felipe Salinas ha raccontato un retroscena avvenuto alla vigilia e sollevato dubbi sulle condizioni affrontate dalla sua squadra.

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Il tour di un'ora al Bernabeu prima della finale: Salinas è una furia

A parlare è stato lo stesso, allenatore dei, intervenuto nel programma Todos Somos Tecnicos di TNT Sports Chile. Stando al racconto del tecnico, dopo la rifinitura e la visita allo stadio, la delegazione del Wanderers sarebbe stataal museo del, ma il problema, secondo il racconto, sarebbe stata la durata della visita: oltre un'ora trascorsa aper il Bernabeu, tra scale da salire e scendere, proprio alladella partita. "Fino a quando ci fai camminare? Domani dobbiamo giocare!", avrebbe detto Salinas alla guida, chiedendo diil tour. La risposta, secondo il tecnico sarebbe stata che "mancava poco". L'allenatore ha interpretato l'episodio come un possibile tentativo di incidere sulladei suoi giocatori, non risparmiando però nemmenodella partita.

Nella stessa intervista, Salinas ha infatti parlato anche dell'arbitraggio di Damian Sylwestrzak, il quale ha espulso tre giocatori del Wanderers terminando la partita in tripla inferiorità numerica e favorendo la vittoria del Real Madrid, che ha conquistato il trofeo con il risultato di 3-1: "Non parlava in inglese, ti rispondeva in polacco o in tedesco, non sapevamo cosa fare per farci capire. Inoltre quando cercavamo di parlargli, ci respingeva fuori. È stato un enorme svantaggio", ha spiegato Salinas.

KIRKBY, INGHILTERRA - 04 NOVEMBRE: I giocatori del Real Madrid posano per una fotografia di squadra prima della partita UEFA Youth League 2025/26 tra Liverpool FC e Real Madrid C.F. al Liverpool FC Academy il 04 novembre 2025 a Kirkby, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Salinas: "Potevamo comunque fare meglio"

Nonostante le, l'allenatore non ha attribuito la sconfitta alla situazione pre-partita o all'arbitraggio,infatti che la sua squadra avrebbe potuto competere meglio, definendo comunque l'esperienza al Bernabeu come "unica". La sua 'denuncia' aggiunge cosi un nuovo capitolo ad una finale già movimentata, nella quale ilha conquistato la Coppa davanti ad oltre. I Blancos avevano aperto le danze con il giovane, prima di subire il pareggio cileno, che ha però poi favorito il raddoppio cone il definitivo 3-1 dinel recupero per consegnare alla squadra madrilena il trofeo.